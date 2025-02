Opet ista priča u Njemačkoj: Odbijeni azilant koji je morao biti deportiran gazio ljude na ulici

Zbog novog napada u Njemačkoj, iza kojeg stoji tražitelj azila iz Afganistana, tamošnja javnost sigurno će ovih dana opet razgovarati o sigurnosnim problemima i sustavu migracija u zemlji. U Münchenu se danas u 10.30 vozač automobilom zabio u grupu ljudi i ozlijedio ih je najmanje 28, među kojima su i djeca. Njemačke vlasti rekle su da vjeruju da se radi o namjernom napadu.

Utjecat će i na skore izbore

Tijekom dana postalo je poznato da je autom upravljao 24-godišnji Afganistanac, tražitelj azila, koji se zabio u grupu ljudi. Oni su tamo bili u sklopu prosvjeda koje je organizirao Ver.di, jedan od najvećih sindikata u zemlji. Afganistanac je autom upravljao i dovezao se do policijskih vozila koja su bila blizu okupljenog mnoštva, nakon čega je ubrzao i zabio se u njih.

Policija je zatim uhitila muškarca koji je upravljao vozilom, a tijekom uhićenja jedan je policajac ispalio i jedan hitac te su vlasti rekle da osumnjičeni napadač više ne predstavlja opasnost. Na mjesto napada stigao je spasilački helikopter te više bolničkih vozila. Ozlijeđeno je 28 ljudi, među kojima dvoje teško te su prevezeni u bolnicu. "Osoba leži na ulici, a mladića odvode policajci. Ljudi sjede, plaču i tresu se na tlu", napisala je na X-u novinarka Sandra Demmelhuber, koja je svjedočila napadu.

Danas su se počele pojavljivati i prve informacije o napadaču. Afganistanac je zatražio azil, ali on mu je "vjerojatno odbijen", rekao je ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann iz Kršćansko-socijalne unije (CSU). Njemačke su vlasti ipak zaključile da ne može biti deportiran te mu je zato dopušteno da ostane u Njemačkoj, rekao je ovaj političar te dodao da je bio uhvaćen s drogom i u krađama, ali dosad nije bilo zabilježeno da je bio nasilan. Spiegel je pak identificirao napadača kao Farhada N., koji je stigao u Njemačku u prosincu 2016. kao tražitelj azila, a izvori su listu rekli da je na društvenim mrežama objavljivao islamističke sadržaje. I agencija DPA kasnije tijekom dana izvijestila je da je na društvenim mrežama dijelio islamističke poruke.

Policija je rekla da je motiv napadača nepoznat, a slučaj istražuje Bavarski središnji ured za ekstremizam i terorizam. No bavarski premijer Markus Söder rekao je da se "vjerojatno radi o napadu", iako nije spominjao i radi li se o bilo kakvoj vrsti terorizma. Pritom se čini da bi napad mogao utjecati na dva skora politička događaja u Njemačkoj. Naime, već danas se u istom gradu održava poznata Münchenska sigurnosna konferencija, i to samo kilometar i pol od današnjeg mjesta napada. No vlasti su uskoro rekle da ne vjeruju da je napad na bilo koji način povezan sa sigurnosnom konferencijom. Na nju će u sljedećih nekoliko dana stići globalni lideri, uključujući američkog potpredsjednika J. D. Vancea i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog. Nakon današnjeg napada ne bi trebalo čuditi ako mjere sigurnosti budu dodatno postrožene.

Također, u Njemačkoj se 23. veljače održavaju parlamentarni izbori na kojima će pitanja migracija, azila i otežanih deportacija biti najvažnija tema. Mnogi Nijemci smatraju da je zemlja dopustila prevelikom broju migranata da se dosele u zemlju, a neki od njih su nasilni, zbog čega ne samo da su spremni glasati za radikalne desne stranke poput Alternative za Njemačku (AfD), već su i druge mainstream stranke postale tvrđe na pitanju migracija. I vladajuća Socijaldemokratska partija (SPD) postala je svjesna toga pa je kancelar Olaf Scholz danas također bio jasan: – Užasno je ono što se dogodilo. Iz moje točke gledišta sasvim je jasno da ovaj napadač ne može računati na bilo kakvu milost, mora biti kažnjen i napustiti zemlju – rekao je kancelar novinarima.

Napad u Magdeburgu

Sjećanja su u Njemačkoj još svježa na tragediju koja se u prosincu dogodila u Magdeburgu o u kojoj se Saudijac također autom zabio u skupinu ljudi te ih ozlijedio čak 300 i ubio šestero. U tom je slučaju napadač bio osvjedočeni islamofob koji je Njemačku krivio za "islamizaciju Europe".

>> VIDEO Strava kod Tuzle: Ubio ženu i sina (13) pa pobjegao