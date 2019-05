Evo tko su glavni akteri velike krize koja trese drugi hrvatski grad i kako je do nje došlo

Split trese politička kriza, prigodno pospremljena pod tepih uoči Svetoga Duje, Dana grada, a Andro Krstulović Opara proživljava turbulentne dane na mjestu gradonačelnika. Većina u Gradskom vijeću jako je “klimava”, neželjeni koalicijski partner HDZ-a Željko Kerum nedavno je povukao svoje HGS-ovce sa sjednice i blokirao rad pa ih prekjučer vratio, kako bi izglasali dobitnike nagrada Grada Splita da ne bi došlo do blamaže na Svetoga Duju. Kerum gradonačelnika kritizira žešće od oporbe koja ga također ne štedi.

Za to vrijeme nad Gradom Splitom nadvila se ovrha od 150 milijuna kuna što je 15% cjelogodišnjeg gradskog proračuna. Dočekao ga je i potkornjak na Marjanu, a sanacija šume postala je poligon političkog razračunavanja. Oparin projekt privremenog preseljenja autobusnog i željezničkog kolodvora u Kopilicu popraćen je snažnim negodovanjem stanovnika, ali i struke. Splitskog gradonačelnika čeka i račun za Spaladium arenu koju su gradili njegovi HDZ-ovci, a netko mora platiti. Loši odnosi između Andre Krstulovića Opare i Željka Keruma nisu tajna. Brak iz računa sklopljen je nakon bujice uvreda u predizbornoj kampanji, a nijedan od njih ne taji da uopće ne razgovaraju.

Krstulović Opara koaliciju je nudio prvo stranci Pametno pa Mostu, ali su ga odbili. Sa SDP-om nije imalo smisla koalirati jer su na prošlim izborima doživjeli debakl i osvojili samo tri vijećnička mandata. Dogovore s Kerumom obavlja Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a. I prije je Kerum tu i tamo iskakao iz kolosijeka i upućivao oštrice prema Opari, prozivao ga za “soliranje” i nepoštovanje dogovora, a kulminiralo je prije 15-ak dana, na sjednici Gradskog vijeća na kojoj on nije ni bio, ali je iz Rima poručio svojim vijećnicima HGS-a da napuste sjednicu. Istog je dana u programu Radio Splita Krstulovića Oparu nazvao najgorim gradonačelnikom Splita do sada.

Ne kažem da laže, ali...

– Čovjek sve radi na svoju ruku i nije ga briga ni za čije mišljenje. Mi nećemo sudjelovati u radu ovakve gradske uprave i bit ćemo dio koalicije samo ako suprotna strana ispoštuje sve dogovore. Andro Krstulović Opara napravit će veću štetu HDZ-u nego što je SDP-u napravio Ivo Baldasar – obrušio se Kerum. Izjavio je da je o Oparinu ponašanju pisao premijeru i šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću koji se nedugo nakon toga pojavio u Splitu.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

– Danas sam tu da još jednom dam podršku svojem prijatelju Andri Krstuloviću Opari i kolegama koji ovdje rade predano. Mi ćemo u razgovoru s našim partnerima naći rješenja. Ono što je važno jest to da je HDZ svojom i Andrinom pobjedom 2017. prvi put dobio povjerenje jednog od četiriju najvećih hrvatskih gradova otkad se izravno biraju gradonačelnici – rekao je Plenković. Dodao je da je su sa Željkom Kerumom razgovarali prije i razgovarat će opet. Premijer je popio kavu s Oparom na splitskoj rivi, a društvo su im pravili Petar Škorić, župan Blaženko Boban, predsjednik županijskog HDZ-a Ante Sanader, kandidat za euroizbore Domagoj Maroević, ministar Lovro Kuščević, HDZ-ovi saborski zastupnici... Petar Škorić, predsjednik splitskog HDZ-a, demantirao nam je Kerumove tvrdnje da Opara ne uživa podršku splitskog HDZ-a i da “solira”.

– Andro Krstulović Opara bio je gradonačelnički kandidat HDZ-a i u skladu s time i on i njegov tim od samog početka uživaju bezrezervnu potporu stranke. Podsjećam da je upravo splitski HDZ osmislio programske smjernice i zacrtao specifične ciljeve u kampanji za koje je Andro dobio potporu naših sugrađana. Upravo oni kao najbitniji akteri u demokratskom društvu očekuju da se taj posao uspješno i dovrši – poručuje Škorić. Marijana Puljak, predsjednica najjače oporbene stranke u Splitu, Pametno, smatra da su istinski razlozi Kerumova nasrtaja na Oparu nezadovoljeni apetiti.

– Gradsko vijeće i svi građani Splita taoci su trgovačke koalicije Opara – Kerum. Kad god apetiti narastu na bilo kojoj strani te trgovine, kad dođu novi rođaci koje treba zaposliti, uoče se nove čestice u GUP-u na kojima se treba graditi, kad neke nove tvrtke prijatelja HDZ-a i HGS-a trebaju pobijediti na javnim natječajima za poslove u gradu, počne prepucavanje i cirkus za javnost. Na kraju se ne donose važne odluke i grad je potpuno blokiran. U pozadini se odigrava nova podjela plijena. Koja točno i što je tko novoga dobio, nova pročelnička mjesta, novi milijunski projekti, provizije, gradske tvrtke, doznat ćemo uskoro – iznijela nam je svoje viđenje Puljak.

Na njezine prozivke da iza svega stoji GUP ili neka druga trgovina, Škorić odgovara oštro. – Gospođa Puljak nerijetko tvrdi ono što joj po procjeni u danom trenutku donosi najviše političkih bodova bez obzira na istinitost izrečenih tvrdnji. Pritom ne sugeriram da u svojim istupima laže, već da joj analitičke sposobnosti u političkom smislu nisu jača strana. Pametno od svojeg osnutka trpi poraze i na lokalnoj i na nacionalnoj razini, a uvjeren sam da razlike neće biti ni na onoj europskoj, što je jasan pokazatelj da bi umjesto rušilačke retorike trebali preispitati vlastito političko djelovanje – kaže Škorić.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Goran Kotur, predsjednik splitskog SDP-a, smatra da ovo nije prava kriza, ali priželjkuje izbore. – Izbori su jedini način da napokon stanemo na kraj ovom tragičnom cirkusu trijumvirata Andre Krstulovića Opare, Petra Škorića i Željka Keruma. Cjenkanje u trgovačkoj koaliciji interpretira se kao politička kriza iako je to modus operandi koalicije HDZ – HGS i njihovih satelita od samog početka. Ključno je pitanje “u kojem grmu leži GUP?” – kaže Kotur. Ante Čikotić, predsjednik splitskog Mosta, vjeruje da je Split pred izborima za Gradsko vijeće. – Koalicija HDZ – HGS očito više nije na snazi. To će dovesti do nestabilnosti upravljanja Gradom, kad uz to još imate i gradsku upravu koja nije ambiciozna pa se u većini bavi prezentacijom i protokolom, dobivate današnje splitsko stanje koje građanima ne pruža osnovne usluge potrebne za normalan život i poslovanje. Činjenica je da su od komotne većine od 20 do 21 vijećnika došli na 11, govori o njihovoj sposobnosti. Nikad nisu predstavili programske smjernice i nemaju ih. To je temeljni problem i zato je pukla koalicija, zbog očekivanja koja nisu temeljena na javnom interesu – govori Čikotić.

Tužbe pljušte

A da sukob s Kerumom nije tako bezazlen, svjedoči i sanacija Marjana koji aktualna gradska vlast nastoji spasiti od potkornjaka, a odvija se uz neprestana politička prepucavanja. Javna ustanova Park-šuma Marjan, pod kojom je zaštićeni prostor i došao u ovakvo stanje, a koju, tvrde u splitskoj oporbi, kontrolira Željko Kerum, piše tužbe protiv Kriznog stožera koji je osnovao Opara i koji provodi sanaciju. Tužbe pljušte obostrano, JU Marjan tuži Krizni stožer za sječu zdravih, neoznačenih stabala, Krizni stožer podiže tužbe zbog skidanja doznaka, posla ima i inspekcija i DORH. Nimalo ugodna nije ni činjenica da je kaznenu prijavu zbog ilegalne sječe stabala podnijelo i Ministarstvo zaštite okoliša, ni što stručnjaci, inženjeri šumarstva, odbijaju sudjelovati u sanaciji držeći da se provodi nestručno i brzopleto, bez potrebnih elaborata. Gdje prestaje struka i počinje politika, kao i obratno, nikome nije jasno. Kadroviranje u Splitu također je nepresušan izvor sukoba. Najnoviji i medijski najrazvikaniji primjer je smjena Tamare Visković, ravnateljice Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata, koja je isticana kao dobra menadžerica.

Prije dva dana na to je mjesto Gradsko vijeće imenovalo Danijelu Ćukušić koja je dobila podršku HDZ-a, HGS-a, dijela Mosta i vijećnika stranke Neovisni za Hrvatsku. Kada je Visković istekao mandat, nije izabrana na natječaju pa se na novi nije javila. Iako Škorić demantira bilo kakvo uplitanje u kadroviranje, javna je tajna da Visković nije dobila zeleno svjetlo HDZ-a, koji nije mogao prijeći preko njezinih izrazito lijevih političkih stavova. Stranka je na prvom natječaju podržala profesora povijesti Ivu Uglešića, “običnog HDZ-ovca”, kako se sam predstavio medijima, ali ionako klimava većina u trenutku glasanja je izgubljena i Uglešić nije prošao. Na “popravnom” prošla im je Danijela Ćukušić. I dodjela nagrada Grada Splita ocrtala je političku situaciju u Splitu. Predloženi kandidati dobili su podršku HDZ-a i oporbe, a Kerumovi vijećnici bili su suzdržani. Prije toga na sjednici Komisije za dodjelu nagrada i priznanja Oparin prijedlog da se nagrada za životno djelo dodijeli Vinku Prizmiću, donedavnom predsjedniku HGSS-a, nije prošao iako većinu članova čine HDZ i HGS.

Projekti aktualne gradske vlasti također su meta kritika oporbe. – Opara je Split pretvorio u privremeni grad. Imamo privremeni autobusni kolodvor koji je privremen već 50 godina, a ovaj novi u Kopilici, ako se realizira, bit će privremen novih 50 godina. Na dva privremena rotora potrošio je 600.000 kuna građana Splita, kao da su od zlata isklesani. Prometne gužve rješavaju se privremenim prometnim rješenjima. Žnjan je privremeno riješen, konačno rješenje još se ne nazire. Komunalni red čeka odluku jer se ne želi remetiti apetite koalicijskih partnera koji bi “štekat” postavili i u katedralu sv. Duje. Šuma na Marjanu se osušila, a pri tome gradonačelnik godinu dana nije izvršavao odluke gradskog vijeća o sanaciji. Nakon mandata ove vlasti Marjan će ostati ogoljen. Najveća je blamaža i osobna sramota gradonačelnika, koji dolazi iz područja kulture, na velika zvona najavljivana depolitizacija kulture koja se pretvorila u najveću lakrdiju i namještanje natječaja običnim članovima HDZ-a. Advent, kućice i sajam, koji se iz Splita proširio Hrvatskom prije nekoliko godina, u Splitu se sada ugasio. Ocjena gradonačelnika do sada je nedovoljan – ocjenjuje stanje Marijana Puljak. Goran Kotur također kritizira gradonačelnikov rad tvrdeći da on nema svojih projekata.

‘Izruguje se DORH-u’

– Karepovac je zatekao u fazi natječaja za izvođenje radova. Na Žnjanu imamo preplaćene “module”, netransparentno izvedene radove i kao “začin” svemu tome “kamuflirano” budžetiranje koncerta grupe Simple Minds. Marjan je, pak, slika i prilika ove gradske vlasti i gradonačelnika. Prvo su gubili vrijeme, a nakon toga su aktivno činili štetu. Nakon što je Andro Krstulović Opara na Marjan “instalirao” svoju ekipu, doslovno je izvršen masakr šume – kaže Kotur. Ante Čikotić ide i korak dalje. On tvrdi da Opara radi nezakonito. – To je obilježje njegova mandata. Izruguje se DORH-u kada više puta kaže da državi ne da gušta i da neće provoditi zakon. Tabularna izjava i upis posebnog pravnog režima za Park-šumu Marjan su njegov otpor provođenju zakona jer će nam kao Zagreb oteti Marjan?! – ističe Čikotić. Petar Škorić ističe da postoje brojni naslijeđeni neriješeni problemi koji su dočekali gradonačelnika i aktualnu gradsku vlast i ništa se preko noći ne može riješiti i promijeniti.

– Nažalost, u Splitu se oko svega što dotaknete stvara histerija, što poprima nevjerojatne dimenzije, pa i razmjere destrukcije i opstrukcije u radu same gradske uprave. Međutim, ono što mi najviše smeta jest licemjerje pojedinih opcija, poput SDP-a, koji račun za svoje grijehe nerada i nečinjenja vezanog za rješavanje pitanja potkornjaka na Marjanu, koji je prisutan desetak godina, pokušavaju prebaciti sadašnjoj vlasti koja se jedina energično uhvatila s rješavanjem tog pitanja. Veliki sudski sporovi koji traju godinama omča su oko vrata aktualnoj gradskoj vlasti, što znatno opterećuje fokusiranost i mogućnost realizacije projekata i tu situaciju treba hitno raščistiti i prestati s dosadašnjom praksom odgađanja i prebacivanja vruće teme budućim gradskim vlastima. Gradonačelnik je na samom početku mandata potvrdio svoju energičnost u rješavanju pojedinih pitanja poput Žnjanskog platoa te vjerujem da će do konca mandata potvrditi uspješnost realizacijom brojnih projekata koje smo obećali našim građanima – poručuje Škorić. Uz sve to, Opara mora plivati u nemirnim političkim vodama.

O tome hoće li HDZ i HGS izdržati u koaliciji do kraja mandata, naši sugovornici nisu složni. – U seriji “Bračne vode” članovi disfunkcionalne obitelji Bundy stalno se svađaju, ali ostaju zajedno. Kad Al Bundy izvadi novčanik, nezadovoljstvo ostalih članova obitelji naglo splasne. Andro Krstulović Opara i Željko Kerum podsjećaju me na Ala i Peggy Bundy – kaže Kotur. Marijana Puljak također ne vjeruje u opciju izbora. – Gradom zapravo upravljaju Škorić i Kerum, gradonačelnik samo statira u žitu, ali zapravo se svi jako dobro slažu – smatra Puljak. – Opara je veliko razočaranje Splićana koji su vjerovali u njega. Opara i Kerum ne mogu više zajedno i to su već javno rekli.

Pred gradom su, nažalost, nestabilnost i novi izbori su vjerojatni – smatra Čikotić. Petar Škorić uvjeren je da sve nesuglasice sa Željkom Kerumom mogu riješiti. – Smatram da će se kvalitetna suradnja nastaviti i dalje, prije svega imajući u vidu interes svih naših sugrađana. Otvorene ili latentne želje oporbe i dijela medija ostat će neispunjene – poručuje Škorić. Gradonačelnik Krstulović Opara vjeruje da će, dođe li do izbora, opet pobijediti. – Ja želim raditi s ovim Gradskim vijećem, ponudio sam svim političkim opcijama ruku suradnje kada smo prije 22 mjeseca formirali vlast. Vjerujem da tamo ima dosta odgovornih ljudi, ali ako oni u nekom trenutku budu smatrali da treba ići na nove izbore, neka glasuje za samoraspuštanje Gradskog vijeća. Moja lista i stranka su spremne i uvjeren sam da ćemo opet pobijediti. Izbori ne odgovaraju građanima jer bi se proces koji sam započeo sa svojim suradnicima usporio, a napravilo se puno – izjavio je Opara. Za kraj, red je i njemu dati priliku da ocijeni stanje u gradu koji vodi. Splitu je danas dao ocjenu 4-/3+ i obrazložio. – Puno nas je toga dočekalo neriješeno. I Karepovac, i Žnjan, i Spaladium, prometna infrastruktura, spor s Kneževićem na TTTS-u... ima puno naslijeđenih kostura koji svako malo ispadaju iz ormara. U puno slučajeva trebalo je reagirati ranije, a ne zanemarivati i gurati pod tepih, to će netko drugi... Sve nas je to dovelo do ovog što imamo danas. Ja sam donio odluke, preuzeo odgovornost i do kraja mandata vjerujem u uspjeh svakog gradskog projekta – poručio je Opara.

Video: Govor premijera Plenkovića u Vukovaru