Olujna bura i dalje divlja obalom, izdana upozorenja: Evo kada možemo očekivati smirenje

Na Jadranu će u četvrtak prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će unutrašnjost Hrvatske biti pod utjecajem umjereno do pretežno oblačnog vremena, lokalno uz slabe oborine. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) upozoravaju na snažnu buru na Jadranu, osobito podno Velebita, gdje se očekuju olujni udari.

U istočnoj Hrvatskoj očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom. U jutarnjim satima mjestimice će biti magle, osobito uz Savu i Dravu. Jutarnje temperature kretat će se od -4 do -1 °C, dok će dnevne dosezati između 1 i 3 °C. Središnja Hrvatska imat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u noći i ujutro ponegdje može pasti i malo snijega. Temperature će se tijekom jutra kretati između -4 i -2 °C, dok će najviše dnevne vrijednosti biti od 0 do 3 °C.

Na sjevernom Jadranu vrijeme će biti djelomice sunčano, dok će Gorska Hrvatska ostati većinom oblačna, uz mogućnost slabog snijega tijekom prijepodneva. Uz obalu će puhati jaka i olujna bura, osobito podno Velebita. Jutarnje temperature u gorju bit će između -4 i -2 °C, dok će uz obalu iznositi od 1 do 3 °C. Najviše dnevne temperature u tim krajevima dosezat će od -2 °C u gorju do 9 °C na obali.

U Dalmaciji će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, uz povremenu promjenjivu naoblaku u unutrašnjosti. Bura će biti umjerena do jaka, što će uvjetovati umjereno valovito do valovito more. Jutarnje temperature kretat će se od -2 do 0 °C u unutrašnjosti, dok će uz obalu biti između 3 i 5 °C. Najviše dnevne temperature u Dalmaciji očekuju se između 8 i 12 °C. Krajnji jug Hrvatske također će imati pretežno sunčano vrijeme, uz nešto više oblaka prema otvorenom moru. Puhat će umjerena bura i istočni vjetar, a temperature će se kretati između 3 i 5 °C u jutarnjim satima, dok će dnevne dosezati do 12 °C.

Idućih dana vrijeme će biti stabilno. U unutrašnjosti se očekuje djelomice sunčano, pa i sunčanije vrijeme, uz mogućnost dugotrajnije magle i niskih oblaka, osobito u nizinama. Jutra će i dalje biti hladna, ponegdje s mrazom, dok će dnevne temperature biti oko prosjeka za siječanj. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, osobito u petak i subotu. U nedjelju se očekuje naoblačenje, a ponegdje na južnom i srednjem Jadranu može pasti i malo kiše.

Meteoalarmska upozorenja su na snazi. Crveni Meteoalarm izdaje se za Kvarner i Kvarnerić zbog izrazito opasnih vremenskih uvjeta s olujnim udarima bure. Žuti Meteoalarm odnosi se na riječku regiju, srednju i južnu Dalmaciju te splitsku regiju, gdje su uvjeti potencijalno opasni. Građanima se savjetuje oprez, osobito pri boravku na otvorenom i u prometu, zbog snažnog vjetra koji može uzrokovati probleme u pomorskom prometu.

