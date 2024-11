Oglasio se Hrvoje Petrač: 'Ovo je sve suludo...'

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu otkrio je da je pokrenuo istragu protiv osam fizičkih osoba, uključujući Vilija Beroša i odgovorne osobe dviju zagrebačkih bolničkih ustanova, te protiv dvije pravne osobe zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, zloporabe položaja i ovlasti te pranja novca. Doznajemo da su osumnjičeni i Hrvoje Petrač te njegovi sinovi Nikola Petrač i Novica Petrač. Oni se kao partneri povezuju sa Sašom Pozderom koji je nabavljao uređaje.

"Ovo je sve suludo, ma nemam ništa za reći, jer sam i ja za sve doznao iz novina. Ma ne, nemam nikakvu izjavu. Bok. Čujemo se!", rekao je Hrvoje Petrač za Jutarnji list. Na pitanje gdje se nalazi i je li točno da su uhićena i dvojica njegovih sinova, prekinuo je vezu.

Premijer Andrej Plenković razriješio je ranije danas Vilija Beroša s ministarske dužnosti. Odredio je dr. Irenu Hrstić kao državnu tajnicu koja upravlja Ministarstvom zdravstva do stupanja na dužnost novog ministra. "Svi ste upoznati s time da je uhićen bivši ministar Vili Beroš i još dvoje ljudi u sklopu akcije USKOK-a, o čemu me nakon uhićenja izvijestio glavni državni odvjetnik. Beroš je odmah razriješen dužnosti, imenovao sam državnu tajnicu da upravlja ministarstvom do stupanja na dužnost novog ministra. Osobno sam zgrožen da bilo tko u sustavu zdravstva koristi svoj položaj za bogaćenje. Čini se da je riječ o nezakonitostima, a ministarstvo zdravstva osjetljiv je resor", kazao je Plenković na konferenciji za medije.