'Od kandidata za Pantovčak jedino Milanović može biti protuteža postojećoj vlasti'

Nakon godina "loših" odnosa IDS i SDP pregovaraju o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima. O tome koliko je suradnja izgledna te podrazumijeva li i potporu Zoranu Milanoviću u bitki za drugi mandat, razgovarali smo sa šefom IDS-a Daliborom Pausom.

Prije dvije godine IDS je glasao u Saboru za NATO-ovu misiju EUMAM. Hoćete li u Saboru biti i za vojnu misiju NSATU?

Kad je riječ o Ukrajini, za nas nema ništa novo. Mi smo prije dvije godine podržali misiju u EUMAM, koja nije prošla u Saboru. Ne sviđa nam se što su predsjednik Republike i predsjednik Vlade instrumentalizirali cijelu ovu situaciju i što se to koristi u predizborne svrhe u smislu predsjedničkih izbora. U takvim medijskim prepucavanjima IDS ne želi sudjelovati.

Je li to razlog zbog kojeg niste išli na zajedničku sjednicu dva saborska odbora na koju je došao pomoćnik glavnog tajnika NATO-a?

Tako je. Imamo dvije najodgovornije osobe u RH, s najvećim izbornim legitimitetom, koje su po Ustavu zadužene za oblikovanje i provođenje vanjske politike i obrane. I oni nisu spremni, niti mogu zajedno sjesti, vidjeti što se može, što se ne može, i izaći pred Sabor i argumentirati ono što misle da treba da argumentirati. Školskim rječnikom, to je za ukor pred isključenje. Čini mi se da se zaista želi instrumentalizirati Sabor jer jednostavno nema dovoljno ruku da odluka o NSATU prođe.

Smatrate da i Milanović i Plenković ovu temu koriste u svrhu kampanje?

Više i ne znam koji je koristi više.

Unatoč tomu IDS je spreman podržati predsjednika Milanovića u njegovoj bitki za drugi mandat. Kako teku pregovori?

Odnos IDS-a i Milanovića zadnjih deset godina nije bajan. Tako je još otkad je Milanović išao rušiti koaliciju između IDS-a i SDP-a na županijskoj razini, koja je funkcionirala jako dobro. I tu jesu ostali nekakvi neraščišćeni računi. S druge strane, ako pogledamo ponuđene kandidate za predsjednika, onda Milanović jest netko tko može činiti nekakvu protutežu postojećoj vlasti, da nije baš sve u rukama vladajućih. U tom ćemo kontekstu mi promišljati hoćemo li ili nećemo podržati predsjednika Milanovića. Odluku će uskoro donijeti naša stranačka tijela.

POVEZANI ČLANCI:

Koliko na odluku utječu pregovori sa SDP-om da idete zajedno na lokalne izbore i da osim Milanovića podržite i Peđu Grbina kao njihova kandidata za gradonačelnika Pule, a oni vašeg kandidata za istarskog župana?

I istarski SDP i IDS kao najveća regionalna stranka svjesni su da nam u Istarskoj županiji kao i u Puli treba jednostavna politička situacija. Vidimo da se gradska uprava u Puli raspada naočigled. Svaki dan netko ode iz gradske uprave. Gradske službe ne rade svoj posao, ne zato što to ljudi u gradskim službama ne žele, već zato što je organizacija na tako lošem nivou da grad jednostavno ne funkcionira. Mi želimo stabilizirati situaciju i u tome se slažemo sa SDP-om. I mislimo da kao dvije velike stranke imamo i znanja i ljude i kapacitete da bismo upravljali jednim tako velikim gradom, kao što vidimo koliko je opasno kada se jednim tako velikim gradom ne upravlja na adekvatan način. Ne da dolazi do stagnacije, nego do potonuća i slična stvar događa se i u Istarskoj županiji. Zato razmišljamo da onu stabilnost i pozitivnu suradnju koju smo imali sa SDP-om u našem zajedničkom mandatu ponovimo.

Zvuči kao da ste blizu dogovora?

Mi smatramo, i jedni i drugi, da bi se oko toga valjalo dogovoriti.

Je li Peđa Grbin dobra ideja, dobar kandidat za gradonačelnika Pule?

Ne bih ja još o imenima. Mislim da prvo trebamo sjesti i razgovarati o onome što možemo dati građanima, koje probleme možemo riješiti zajedno, a onda ćemo razgovarati i koje su to osobe koje to mogu napraviti.

Aktualni gradonačelnik Pule Filip Zoričić za dogovore između IDS-a i SDP-a kaže da su "spašavanje vojnika Ryana". Kako to komentirate?

Slažem se s gradonačelnikom Pule. To jest "spašavanje vojnika Ryana", ali ovdje je vojnik Ryan cijeli grad, odnosno svi građani Pule, koje zaista treba spašavati od Filipa Zoričića.

POVEZANI ČLANCI:

Tko će biti IDS-ov kandidat za župana s obzirom na šuškanja da nitko u stranci ne želi u tu bitku?

Šuška se puno toga, ali IDS će sigurno imati svoga kandidata za župana. Ta je tema otvorena u stranci.

Jeste vi spremni biti kandidat za župana?

O tom ćemo razgovarati u stranci i donijeti svoje odluke.

Aktualni predsjednik Milanović podržao je IDS-ovu inicijativu o ukidanju tunelarine kroz Učku, ministar prometa Butković kaže da samo skupljate političke poene uoči lokalnih izbora na toj temi. Zašto je Vlada protiv?

Ministar Butković nije odgovorio na nekoliko pitanja. Zašto je tunelarina, odnosno cestarina kroz tunel Učka po kilometru 12 puta skuplja nego cestarina po kilometru na hrvatskim autocestama. To je jedini pravi prolaz prema ostatku Hrvatske i susjednoj županiji koji koriste naši građani na dnevnoj razini, za odlazak na posao, u školu, k doktoru... Gdje god nismo imali alternativu, kao što je slučaj s Krčkim mostom ili tunelom Sveti Ilija, prolaz je besplatan. Neki dan otvoreno je 40 kilometara autoceste Zagreb – Sisak i odmah je besplatna. To nije korektno, nije pravedno prema ljudima Primorsko-goranske i Istarske županije.

Budući da smatrate da su Istrani i stanovnici Primorsko-goranske županije diskriminirani, planirate li se vezano za ovo pitanje obratiti i Ustavnom sudu?

Prvo ćemo se pokušati izboriti za to pravo ondje gdje je i mjesto takvoj borbi, a to je Sabor. Ako tako ne bude išlo, spremni smo vidjeti i s pravnog aspekta ima li elemenata ići i na Ustavni sud. I o tome smo razmišljali.

Uvodi se porez na nekretnine. Hoće li promijeniti što nabolje?

Postoji porez na kuće za odmor. U Istri on je u visini od 0,6 eura do pet eura. Sad će taj porez na kuće za odmor po novom plaćati i oni koji do sada nisu, a to su ljudi koji u tim objektima žive. Paralelno su porasli paušalni izdaci za iznajmljivanje, pet, šest ili sedam puta i to je sve skupa veliki udar na građane. Pogotovo na male iznajmljivače koji su i izgradili hrvatski turizam. Mislimo da jednostavno treba prepustiti jedinicama lokalne samouprave da prvo zoniraju svoje područje i drugo da obiteljske male iznajmljivače mogu osloboditi, do određene razine, plaćanja tog poreza.

>> FOTO Pogledajte u kakvom vozilu Marija Selak Raspudić kreće u predsjedničku kampanju po Hrvatskoj