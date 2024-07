Objavljeni podaci o prosječnim plaćama u EU, evo kako stoji Hrvatska

Prosječne plaće u Europi značajno variraju od zemlje do zemlje pri čemu utječu na ekonomske politike zemlje. Do različitosti dolazi zbog specifičnih regulacija, zakona o radu, industrijskih sektora i ekonomske razvijenosti zemlje. Generalno govoreći, sjeverne i zapadne zemlje Europe imaju višu prosječnu zaradu, dok južne i istočne države prijavljuju manja primanja, no što pokazuju konkretne brojke?

Prosječna neto godišnja zarada izračunava se oduzimanjem poreza na dobit i socijalnih doprinosa od bruto godišnje zarade, te zbrajanja tog broja s obiteljskim dodacima, zbog čega obiteljska situacija - bračni status i broj djece - utječu na neto zaradu, objašnjavaju iz Euronewsa čiji reporteri su proučili prosječnu zaradu osobe koja nije u braku i nema djecu, no u tablici na portalu nude i brojke za one koji su u braku i imaju djecu.

Daleko ispred svih na vrhu liste je Švicarska čiji se građani mogu pohvaliti s impresivnih 85.582 eura neto plaće, a s 30.000 eura manje slijede Island i Luxembourg u kojima je prosječna godišnja neto zarada stanovnika "samo" 53.885 i 49.035 eura. Više od 40.000 eura godišnje prosjek je i u Norveškoj, Nizozemskoj, Irskoj i Danskoj.

Europski prosjek godišnje zarade stanovnika je, s obzirom na navedeno, relativno neimpresivnih 28.217 eura, a manje od toga zarađuje prosječni stanovnik 18 europskih zemalja. Stanovnici Italije, Španjolske, Cipra i Malte još prelaze granicu od 20.000 eura, a Hrvatska se može "pohvaliti" s 12.330 eura, čime zauzima četvrto mjesto od kraja s jednom od najnižih prosječnih plaća u Uniji. Lošije od Lijepe Naše samo su Rumunjska, Bugarska i Turska čiji građani u prosjeku zarađuju manje od 9000 eura godišnje.

U nastavku istraživanja reporteri Euronewsa uračunali su i standard kupovne moći (PPS); umjetnu valutu koja koristi razlike u cijenama proizvoda, jer plaća od 2000 nije ista za osobu koja kruh kupuje za 50 centi i osobu u čijoj državi kruh košta nekoliko eura. I u ovom slučaju vodi Švicarska (47,403 PPS), no Nizozemska (38.856 PPS) i Norveška (36.288 PPS) smanjile su zaostatak, a Island je pao na sedmo mjesto.

Njemačka je u poretku prema neto plaći zauzela tek deveto mjesto s nešto više od 38.000 eura, no prema PPS-u je na šestoj poziciji, a plasman je rastao i Austriji koja je po oba parametra za jedno mjesto prestigla Njemačku. Euronews objašnjava da zemlje sjeverne i zapadne Europe izvlače koristi iz snažnih ekonomija i napredne infrastrukture, kao i dobrih zakona o radu.

Situacija je nešto bolja i za Hrvatsku koja se uspjela popeti za jedno mjesto PPS-om od 16.782 eura, a nakon nje dolaze Bugarska, Latvija i Turska, uz napomenu da su podaci za Tursku ažurirani 2022. godine. Na samom začelju nalazi se Slovačka, čije su prosječne neto plaće 12.744 eura godišnje, a PPS 14.758. Ove brojke zorno prikazuju ekonomske razlike na kontinentu, naglašavaju iz Euronewsa.

