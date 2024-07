Objavljeni novi detalji pokušaja atentata: Na Trumpovom skupu pucano iz čak tri vrste oružja

Forenzička analiza otkrila je da su na skupu Donalda Trumpa u Butleru, u Pennsylvaniji, ispaljeni hici iz triju različitih vrsta oružja. Audioanaliza Catalina Grigorasa i Colea Whitecottona iz Nacionalnog centra za medijsku forenziku na Sveučilištu Colorado u Denveru pokazala je da su prva tri hica bila ispaljena iz oružja označenog kao A. Sljedećih pet bilo je ispaljeno iz oružja označenog kao B, a posljednji "akustični impuls" dolazio je iz mogućeg oružja označenog kao C, javlja CNN.

Forenzičar Robert Maher potvrdio je da je napadač bio udaljen između 110 i 120 metara od podija. Ovaj nalaz se slaže s analizom CNN-a, koja je pokazala da je napadač bio na krovu, udaljenom između 120 i 150 metara od podija u trenutku pucnjave. Snimke zvuka su također pokazala da je metak prošao nadzvučnom brzinom pored mikrofona, stvarajući zvuk prije nego što se čuje stvarni pucanj. Maher je objasnio da je vrijeme između tih zvukova ukazivalo na to da je napadač bio udaljen od 110 do 120 metara od mikrofona, pod pretpostavkom da se metak kretao brzinom od 800 do 1000 metara u sekundi.

Podsjetimo, u subotu je bivši američki predsjednik Donald Trump preživio pokušaj atentata na skupu u Butleru u Pennsylvaniji. Tamo je 20-godišnji Thomas Matthew Crooks pucao na bivšeg republikanskog predsjednika, kandidata za povratak u Bijelu kuću na izborima u studenom, pogodivši ga u uho. Na skupu je ubijen vatrogasac koji je bio u publici, a još dvoje ljudi teško je ozlijeđeno.

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila u ponedjeljak je gostovao u studiju Večernji TV-a, gdje je s novinarkom Petrom Balija razgovarao o pokušaju atentata. Cvrtila smatra da je u subotu, tijekom Trumpova skupa u Butleru u Pennsylvaniji, došlo do sigurnosnog propusta.

Naglasio je da je došlo do propusta u dubinskom osiguranju. Naime, atentator je bio pozicioniran izvan same lokacije skupa, na krovu lijevo od pozornice i bio je udaljen od nje oko 120 do 150 metara. Cvrtila smatra da se nije smjelo dogoditi da takav objekt bude neosiguran. "Svaka dominantna točka mora se provjeravati na dva načina. Prije svega, moraju je provjeriti policijski službenici sa psom, a kada se zaključi da je to sterilna zona, zgradu osigurava jedan policijski službenik ili više njih i tada više nema ulaska u nju", kazuje. Više čitajte ovdje.

