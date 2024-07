Koji su sigurnosni propusti u atentatu na Trumpa: 'Možemo posumnjati da je napadač imao pomagača iznutra'

Sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila u ponedjeljak je gostovao u studiju Večernji TV-a, gdje je s novinarkom Petrom Balija razgovarao o pokušaju atentata na bivšeg američkog predsjednika i izglednog republikanskog kandidata za novi mandat Donalda Trumpa. Cvrtila smatra da je u subotu, tijekom Trumpova skupa u Butleru u Pennsylvaniji, došlo do sigurnosnog propusta.

Naglasio je da je došlo do propusta u dubinskom osiguranju. Naime, atentator je bio pozicioniran izvan same lokacije skupa, na krovu lijevo od pozornice i bio je udaljen od nje oko 120 do 150 metara. Cvrtila smatra da se nije smjelo dogoditi da takav objekt bude neosiguran. "Svaka dominantna točka mora se provjeravati na dva načina. Prije svega, moraju je provjeriti policijski službenici sa psom, a kada se zaključi da je to sterilna zona, zgradu osigurava jedan policijski službenik ili više njih i tada više nema ulaska u nju", kazuje.

Alternativno, dominantne točke trebale su biti pod kontrolom snajperista, što ovdje nije bio slučaj. "Zbog svega toga možda možemo doći do sumnje da je bila neka pomoć iznutra, odnosno iz sigurnosne službe", sumnjičav je Cvrtila, koji je primijetio i da to nije bio jedini sigurnosni propust. Sama evakuacija Trumpa je, kazuje, trajala predugo, čime je on iznova bio izložen kao meta.

"Već tijekom evakuacije mogao je snajperist opet pucati, jer često se događa da u ovakvim situacijama budu dva čovjeka i kada ne bi uspio jedan, pucao bi drugi. Također, Trump je bio viši od svojih zaštitara, on je bio dominantan, to se ne smije dogoditi. Bio je izložen kao meta", govori gost Večernji TV-a. Stručnjak je naglasio i da se evakuacija trebala obaviti tako da Trump više ne bude meta ili, s druge strane, trebalo ga je ostaviti iza govornice dok se situacija potpuno ne očisti.

Komentirajući lokaciju skupa, Cvrtila je rekao da nije bila loša, ali sigurnosne mjere su morale biti rigoroznije, s obzirom na podijeljenost američkog društva. Usporedio je situaciju s osiguranjima u Hrvatskoj prilikom posjeta američkih predsjednika i pape Franje, kada su svi prozori bili zatvoreni, a zgrade osigurane policajcima. "Kada smo imali takva osiguranja u Hrvatskoj, svaka zgrada se provjeravala, a pod posebnom pozornosti su ljudi koji su se nedavno doselili. Svi prozori su se morali zatvoriti, a morale su se i rolete spustiti. Ispred zgrade je bio najmanje jedan policajac i ako se otvore prozori, odmah je policajac išao reagirati i provjeriti što se događa. Sve dominantne točke su bile pokrivene", prepričava.

Osvrnuo se i Cvrtila na samoga napadača. Komentirao je da nije riječ o profesionalcu, već o "vuku samotnjaku" koji je odlučio izvesti atentat. "Nije nužno da je netko pomagao iznutra, ali zaista je upitno kako je netko uspio probiti osiguranje. Što ste vi bliže štićenoj osobi, vama je teže doći do nje. Kako je civil s puškom od metar i nešto uspio ući? Postoji mogućnost da je on ranije tu pušku stavio na krov, da se pripremio, ali onda se nije dobro provjerila ta lokacija. Ulaz na krov svakako je trebao biti zatvoren, a da ne govorimo da je to trebalo pregledati da netko nije nešto ostavio", ponavlja sigurnosni stručnjak.

Odbacio je i mogućnost inscenacije napada, ističući da su Trumpa dijelili milimetri od smrti. "Ne vjerujem u to. Tko god misli da je tako, neka se stavi kao meta nekakvom neprofesionalcu. Da je to zaista bio profesionalac, onda bismo možda mogli razmišljati o tome da je nešto namješteno, no staviti se klincu od 20 godina na metu, mislim da nitko zdravog razuma to ne bi napravio. Sumnjam da bi se Trump igrao time. To su milimetri u pitanju, tu vjetar igra svoju ulogu...", poručio je.

Konačno, na pitanje o mogućim posljedicama unutar sustava, Cvrtila je rekao da će sigurno biti unutarnjih kontrola i da će netko odgovarati, bilo stegovno ili kazneno. Također, napomenuo je da je još jedan problem u Americi dostupnost oružja, posebno dalekometnog, što dodatno komplicira sigurnosnu situaciju.

