VIDEO Mislite da je Trump hrabro reagirao na pokušaj atentata? Kralj Charles je 1994. bio 'hladan kao špricer'

Na društvenim mrežama, nakon atentata na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, počeo se dijeliti video iz 1994. godine, u kojem je tadašnji princ Charles, sada kralj Charles, bio meta napada 23-godišnjeg Davida Kanga u Sydneyju. Ljudi su impresionirani njegovom hladnokrvnošću u trenucima napada.

Charles se, naime, tada spremao za govor na pozornici u Australiji, kada su se odjednom čula dva hica. Tadašnji princ Charles gotovo da nije ni trepnuo, a reagirao je tek kad ga je odgurnuo netko iz osiguranja kako bi ga zaštitio. Zbog prisebnosti koju je uspio zadržati tijekom ovog neugodnog incidenta, mediji u Engleskoj Charlesa su tada prozvali "hladnokrvnim princom". Inače, video se ovih dana iznova proširio na društvenim mrežama, nakon što je 20-godišnjak pokušao ubiti Donalda Trumpa na skupu u Americi.

King Charles III, then Prince of Wales, deals with shots fired at him in Sydney in 1994. pic.twitter.com/vlDJUvieYN