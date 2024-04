Objavljen HRejting za posljednje dvije izborne jedinice: Poznato kako bi izgledali rezultati izbora

Samo tjedan dana do izbora, proveden je i posljednji predizborni HRejting, i to za I. i II. izbornu jedinicu. Prema konačnoj računici, od 140 mjesta iz svih 10 izbornih jedinica, bez manjinaca i dijaspore, najviše bi mandata pripalo HDZ-u, i to 60, što je šest mandata manje nego prije četiri godine.

Nakon njih slijedi SDP-ova koalicija Rijeke pravde koja dobiva 44 mjesta, a nakon njih bi došao Domovinski pokret s 14 zastupnika.

Uz to, Mostu bi pripalo devet zastupničkih mjesta, koliko i Možemo. IDS bi u tom slučaju bio na dva mandata, dok bi još po jedno mjesto otišlo Fokusu i Matiji Posavcu.

Što se tiče raspoloženja ispitivača u I. i II. izbornoj jedinici, u istraživanju koje je provedeno između 7. i 9. travnja na uzorku od po 600 ispitanika s najvećom pogreškom od +/- 3,9%, rezultati su slični. U prvoj izbornoj jedinici četvrtina birača odlučila se za HDZ-ovu koaliciju, njih 26,8%. SDP-ova koalicija ima 22,3%. Možemo je s 13,5% treći. Izborni prag u 1. izbornoj jedinici preskaču još DP-ova koalicija sa 6,7% i Mostova koalicija s 5,2%.

Druga izborna jedinica proteže se od istoka Zagreba preko dijelova Zagrebačke i Koprivničko-križevačke do cijele Bjelovarsko-bilogorske županije. Od Državnog izbornog povjerenstva odobrenje za sudjelovanje u izbornoj utrci dobilo je 14 lista, ali birači iz HRejtinga žele ih samo pet. HDZ-ovoj listi birači daju 31,4%. SDP-ova lista ima 20,6%. Koalicija Domovinskog pokreta ima 9%. Za četvrto, odnosno peto mjesto je mrtva utrka između Možemo i Mosta. Razlika se mjeri u promilima. Možemo ima 7,5%, a Most 7,4%.

POVEZANI ČLANCI:

Preračuna li se to u mandate, HDZ bi u te dvije izborne jedinice imao 11 zastupnika, SDP-ova koalicija osam, Možemo četiri, Domovinski pokret troje, a Most dvoje. Inače, CroElecto je za Večernji list proveo istraživanje u sedmoj izbornoj jedinici, a o rezultatima možete pročitati OVDJE.

>> FOTO 'Bio je kolovođa: Evo kako je Andrej Plenković izgledao kao dijete