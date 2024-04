7. izborna jedinica: HDZ sačuvao svoju utvrdu i odnosi polovicu od 14 mandata

Prekrajanjem izbornih jedinica sedma je obuhvatila najveći prostor pa pokriva središnju Hrvatsku , odnosno dijelove države s najvećom depopulacijom – cijelu Ličko-senjsko županiju, sjeverni dio Zadarske, dijelove Primorsko-goranske, cijelu Karlovačku te zapadne i sjeverne dijelove Sisačko-moslavačke županije. Neki je nazivaju i "frankenštajnskom" zbog raznolikosti prostora od Obrovca do Kutine.

Medved vs. Ikić Baniček

Komu te teritorijalne izmjene najviše odgovaraju, pokazuje istraživanje CroElecto provedeno u toj izbornoj jedinici. Da su ovih dana izbori, HDZ bi s partnerima, na čelu s Tomom Medvedom , osvojio 38,75 posto glasova i tako pokazao da sedma izborna jedinica može (p)ostati još jedna HDZ-ova utvrda. SDP-ovu koaliciju koju predvodi sisačka gradonačelnica biralo bi 23,75 posto ispitanika. Domovinski pokret biralo bi šest posto, Most i Hrvatske suvereniste 5,25 posto, a Možemo pet posto ispitanika.

Nadalje, HSP-ovu koaliciju biralo bi tri posto, Reformiste, PGS i partnere 2,75 posto, Radničku frontu 2,50 posto, Socijaldemokrate 2,25 posto, Pernarovu stranku i koaliciju Fokus – Republika po jedan posto, dok bi Odlučnost i pravednost te Umirovljenike biralo po 0,75 posto anketiranih. Neodlučnih je 7,25 posto ispitanika. Podjela mandata prema glasovima ispitanika donijela bi HDZ-ovoj koaliciji sedam mandata, SDP-ovoj četiri, a Domovinskom pokretu, Mostu – Hrvatskim suverenisti i Možemo po jedan mandat. S obzirom na mogućnost pogreške uzorka od 4,9 posto, jasno je da bi i najmanji pomak mogao promijeniti tu sliku. Istraživanje je provedeno 8. i 9. travnja telefonskom metodom na 400 ispitanika, uz eliminaciju izbornih apstinenata.

– Sedma izborna jedinica nužno jest HDZ-ova utvrda. Ona je to bila i prije, kada je uključivala jugozapadni dio Zagreba, a pogotovo je to sada bez područja Zagreba, ali s dodanom Likom i Kordunom te dijelom Banovine. Iz istog bazena desnih glasova su i glasovi za Domovinski pokret i Most, koji "razvodnjuju" HDZ-ovu većinu. Jednako "razvodnjavanje" doživljava i SDP koji glasove crpi iz istog bazena kao i Možemo, Radnička fronta i Socijaldemokrati.

Tjedan dana prije izbora teško je očekivati neki pozitivni učinak na velike stranke, vjerojatniji je neki nepopravljivi gaf velikih stranaka, koji će odliti dio glasača prema malim strankama. Bez takvog gafa D'Hondt će kazniti one koji nisu u velikim i jakim koalicijama – smatra analitičar Tonči Tadić. Na izbore izlazi 16 lista. Nositelj HDZ-ove i partnera je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a na njoj je od viđenijih imena Marijana Petir na visokom četvrtom mjestu, jednom iznad ličko-senjskog župana Ernesta Petryja, dok je ministrica turizma Nikolina Bunjac sedma. Nezavisna Petir računa i na glasove HSS-ovaca koje je pozvala da podrže nju, poručivši im da im je stranka ukradena od onih koji je nisu dostojni voditi.

Obersnel po preferencijalne glasove

– Nisam se pomakla milimetra od ideje i politike braće Radić i Vladka Mačeka. HSS-u je djelovanje bilo zabranjeno u komunizmu, a sada ga neki opet vode u komunizam – rekla je Petir. Rijeke pravde predvodi SDP-ova gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček, a s 14. mjesta preferencijalne će glasove loviti bivši riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Možemo predvodi Draženka Polović koja je 2021. bila kandidatkinja za gradonačelnicu Karlovca, a na čelu liste Socijaldemokrata je Nataša Novaković, bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. Prva na listi Narodne stranke – Reformisti je Alenka Košiša Čičin Šain, koja je bila zamjenica direktora i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Domovinski pokret predvodi povjesničar Josip Jurčević, Most Zvonimir Troskot, u igri je i Ante Prkačin koji je na predstavljanju u Karlovcu branio Ivana Turudića .

– Vjerujte, on će se obračunati sa srpskim razbojnicima i pohapsit će ih. Mora jednog jedinog partizana, makar simbolično, pred sud dovesti jer Titova partizanska vojska je najzločinačkija vojska u povijesti ovih krajeva – rekao je Prkačin koji za svoju koaliciju HSP – Hrvatsko bilo – HDSS ne očekuje velik broj mandata, no uvjeren je da će ponovno ući u parlament.

