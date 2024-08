Ukrajini prijete teški gubici na istoku: 'Najbolje trupe poslao u Rusiju pa gubi svoj teritorij'

Vrhunski ukrajinski pilot poginuo je prilikom pada ukrajinskog zrakoplova F-16 , čijih su prvih šest primjeraka Ukrajini samo prije nekoliko tjedana donirali europski saveznici. Prvu informaciju o pogibiji Oleksija Mesa, poznatog kao Moonfish, objavio je u srijedu na društvenim mrežama gradonačelnik njegova rodnog grada Lutska, objavivši kako je Mes poginuo tijekom borbene zadaće 26. kolovoza.

Ukrajinske zračne snage rekle su da je Moonfish u ponedjeljak, tijekom jednog od najvećih ruskih zračnih napada, uništio tri krstareće rakete i jedan dron Geran, prije nego što je poginuo pri padu zrakoplova. Zračne snage priopćile su da mu je posmrtno dodijeljen čin pukovnika, no nisu objavile detalje vezane uz okolnosti rušenja zrakoplova F16. Spominje se kako je avion možda srušen "prijateljskom vatrom", točnije djelovanjem ukrajinske protuzračne obrane koja je također bila angažirana u obrani od masovnog ruskog napada balističkim projektilima i dronovima. No, nikakve potvrde te tvrdnje nema.

Moonfish je bio jedan od najiskusnijih i najboljih ukrajinskih pilota, koji je na turneji u SAD-u lobirao kod američkih vlasti za dozvolu prebacivanja zrakoplova F-16 u Ukrajinu. CNN ističe kako ukrajinske obrambene snage ne vjeruju da iza incidenta stoji pogreška pilota. Sam avion nalazio se daleko od linije bojišnice te ruska protuzračna obrana ne može djelovati na tom području.

"Nesreća se istražuje, a međunarodni stručnjaci bit će pozvani da sudjeluju u istrazi", dodao je izvor. Smrt pilota veliki je udarac za Ukrajinu . Prvi F-16 stigli su u zemlju početkom ovog mjeseca, a Moonfish je bio jedan od rijetkih pilota obučenih za upravljanje njima. Istovremeno se diljem Ukrajine nastavljaju žestoke borbe, a, iako uspješna, akcija ukrajinske vojske u ruskoj regiji Kursk, sada nailazi i na kritike u Ukrajini. Ukrajina je do sada u Kursku uspjela ovladati površinom od oko 1200 četvornih kilometara te drži pod nadzorom stotinjak naselja, a i dalje na tom području uspješno provodi ofenzivne akcije, iako smanjenim tempom u odnosu na prve dane.

No, prema Financial Timesu, frontalni proboj Rusa u regiji Donjeck doveo je do reakcije protiv ukrajinskog vodstva, najviše predsjednika Volodimira Zelenskog . Kritičari optužuju vladu da je rasporedila tisuće u bitkama prekaljenih vojnika u Kursk slabeći drugdje u Ukrajini obrambene položaje. Naime, ruske snage sada su samo osam kilometara od strateški važnog grada Pokrovska. Ovaj tjedan Rusi su zauzeli nekoliko obližnjih gradova, a ukrajinske snage se povlače prepuštajući Rusima gotovo neoštećene gradove i naselja.

Ukrajinski vojni analitičari i blogeri na Telegramu i društvenim mrežama upozoravaju na "potpuni neuspjeh obrane" u Pokrovsku smatrajući kako je ta obrana u regiji Donjeck oslabljene upravo zbog slanja najboljih vojnih jedinica na Kursk. "Problem je u onima koji donose odluke za te vojnike", napisao je vojni analitičar Oleksandr Kovalenko na Telegramu.

S listom ciljeva u Bijelu kuću

S druge strane najavljen je dolazak ukrajinske visoke delegacije u Washington kako bi pokušali nagovoriti Bidenovu administraciju da dozvoli korištenje američkog oružja dublje u ruskom teritoriju. Ukrajinski predstavnici dolaze u SAD s listom konkretnih ciljeva u Rusiji, čije bi uništenje, smatraju u Kijevu, umanjile ofenzivne mogućnost ruske strane.

