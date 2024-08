Moonfish je bio jedan od najboljih ukrajinskih pilota, poginuo je odbijajući ruski zračni napad

Vrhunski ukrajinski pilot poginuo je prilikom pada ukrajinskog zrakoplova F-16, čijih su prvih šest primjeraka Ukrajini samo prije nekoliko tjedana donirali europski saveznici. Prvu informaciju o pogibiji Alekseja Mesa, poznatog kao Moonfish, objavio je u srijedu na društvenim mrežama gradonačelnik njegova rodnog grada Lutska, objavivši kako je poginuo prilikom borbene zadaće 26. kolovoza. S obzirom na to da se znalo da je Mes jedan od pilota F-16, odmah se počelo spekulirati o gubitku zrakoplova, što je i potvrđeno pisanjem Wall Street Journala dan poslije.

Nakon objave teksta, u priopćenju objavljenom kasnije u četvrtak, ukrajinske zračne snage rekle su da je Moonfish u ponedjeljak, tijekom jednog od najvećih ruskih zračnih napada, uništio tri krstareće rakete i jedan napadački dron Geran prije nego što je poginuo prilikom pada zrakoplova. Zračne snage priopćile su da mu je postumno dodijeljen čin pukovnika, no nisu objavile detalje vezane uz okolnosti rušenja zrakoplova F16. Spominje se kako je avion možda srušen prijateljskom vatrom, točnije djelovanjem ukrajinske protuzračne obrane koja je također bila angažirana prilikom masovnog ruskog napada balističkim projektilima i dronovima. No, nikakve potvrde te tvrdnje nema.

Moonfish je bio jedan od najiskusnijih i najboljih ukrajinskih pilota koji je na turneji u SAD-u lobirao kod američkih vlasti za prebacivanje zrakoplova F-16 u Ukrajinu. CNN ističe kako njihov izvor iz ukrajinske vojske tvrdi da ukrajinske obrambene snage ne vjeruju kako iza incidenta stoji pogreška pilota. Avion se nalazio daleko od linije bojišnice te ruska protuzračna obrana ne može djelovati na tom području.

FOTO Dan kad su F-16 stigli u Ukrajinu

Pilot Aleksej Mes, poznat kao Moonfish, poginuo je u nesreći dok je "odbijao dosad najveći zračni napad" Rusije na Ukrajinu, rekao je izvor za CNN, dodajući da je pilot pokopan u četvrtak, što je i popraćeno u ukrajinskim medijima. „Nesreća se istražuje, a međunarodni stručnjaci bit će pozvani da sudjeluju u istrazi“, dodao je izvor.

VEZANI ČLANCI

Glavni stožer ukrajinske vojske rekao je u četvrtak da je nekoliko zrakoplova F-16 uz protuzračne jedinice sudjelovalo u odbijanju ruskog napada. “Tijekom približavanja sljedećem cilju izgubljena je komunikacija s jednom od letjelica. Kako se poslije ispostavilo, avion se srušio, pilot je poginuo”, stoji u priopćenju glavnog stožera.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dugo je zahtijevao F-16 kao pomoć njegovoj zemlji u borbi protiv Rusije. Smrt pilota veliki je udarac za Ukrajinu. Prvi zrakoplovi F-16 stigli su u zemlju početkom ovog mjeseca, a Moonfish je bio jedan od rijetkih pilota obučenih da njima upravlja. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da su ukrajinske zračne snage koristile F-16 za uništavanje projektila i bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala u ponedjeljak, što je prvi put da je neki ukrajinski dužnosnik potvrdio da se ti zrakoplovi upotrebljavaju u borbi.

Reutersova ekipa pogođena u napadu na hotel u ukrajinskom Kramatorsku

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kijev je dugo čekao F-16, a Zelenski je tražio od zapadnih saveznika borbene zrakoplove od samog početka ruske invazije punog opsega u 2022.. Ali kao i s ostalom opremom, zapadne su zemlje oklijevale prije nego što su konačno pristale osigurati F-16. Kad su stigli ranije ovog ljeta, Zelenski je rekao da su on i njegova vlada održali “stotine sastanaka i pregovora” kako bi osigurali zrakoplove.

Grupa ukrajinskih pilota započela je obuku za F-16 u SAD-u u jesen. Iako mogu proći godine da se potpuno osposobe za upravljanje avionima, Moonfish i drugi morali su to učiniti za šest mjeseci.

Inače, Moonfish i još jedan pilot Andrij Pilščikov, poznat po pozivnom znaku Juice, postali su zaštitna lica ukrajinske kampanje za dobivanje F-16. Bila je to teška bitka, ali Juice i Moonfish izvukli su je zajedno. Letjeti na F-16 bio je njihov san, no Juice je poginuo u avionskoj nesreći tijekom borbene misije prošlog kolovoza ne dočekavši željeni let.

FOTO Susjedi otvaraju svoj 'Pelješki most':