Nove prognoze najavljuju nove vrućine: Neki gradovi će imati rekordan broj vrućih dana u kolovozu

Toplinski valovi protegnuli su se tijekom cijelog ljeta, a prema novim prognozama nastavit će se i dalje. Od početka novog tjedna najavljuju se nove vrućine po cijeloj Hrvatskoj. Uglavnom će biti sunčano i sparno, ali noći bi trebale biti svježije, a u rana jutra mogla bi biti prisutna i magla, javlja HRT.

Od ponedjeljka postoji mogućnost pljuskova, a u unutrašnjosti bi i dnevna temperatura trebala biti malo niža, dok se na Jadranu najavljuje jaka bura, posebice na sjeveru. No, buru još treba pričekati za razliku od sigurnih novih vrućina popraćenih maestralom i burinom, koji bi se trebali pojaviti već od subote.

Prošlotjedni predah od vrućina je bio kratak, a na nekim mjestima se nije ni dogodio, pa je tako u Slavonskome Brodu i Požegi već 28 dana u nizu najveća dnevna temperatura zraka i iznad 30 stupnjeva Celzijevih, što je u ovo doba godine vrlo rijetka pojava. Takva pojava izazvat će nove rekorde, pa će neki gradovi imati rekordan broj vrućih dana u kolovozu.

Split će ponovno izjednačiti rekordan broj toplih noći - 31. Posljednji put je to bilo 2012. godine, a pojavljivalo se još 2008., 2003. 2000. 1992., 1962., 1952. i 1950. godine. Zagreb je isto rekordan s već sedam toplih noći, koje su zabilježene još jedino 2022. godine.

Petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu će biti sunčan uz rijetku sumaglicu i kratkotrajnu maglu. Temperatura bi se tijekom dana trebala kretati od 16 stupnjeva do 32 stupnja uz slab jugoistočnjak.

U središnjoj Hrvatskoj danju će biti još toplije nego danas, a postoji mogućnost da noći budu malo svježije, no i dalje toplije od prosjeka za ovo doba godine. Uglavnom će biti vedro, uz poneki rijetki oblak.

Magle će se pojavljivati i u Gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu moguća je sumaglica, posebice zapadno od Istre. Oblaci će biti rijetkost, a ni vjetar ne bi trebao stvarati probleme. Temperatura zraka će se kretati od 12 stupnjeva Celzijusa do 33 stupnja, a more bi trebalo biti od 20 do 23 stupnja.

Dalmacija bi trebala biti posebno vruća, jer će toplina u hladu biti i do 35 stupnjeva, a visoke temperature bi trebao osvježiti povremeni umjeren maestral, zbog kojeg će i more biti valovito uz temperature od 25 do 28 stupnjeva. Slična situacija će biti i na jugu Hrvatske, gdje bi isto trebali puhati i burin i maestral. Sigurno je da će petak biti vrlo vruć i sunčan.

