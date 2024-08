Vraćaju se velike vrućine: Najavljen novi toplinski val, evo gdje će biti najgore

Ako ste mislili da je došao kraj neizdrživoj vrućini, na to ćete ipak još morati pričekati. Državni hidrometeorološki zavod najavio je novi toplinski val koji počinje već sutra, a temperature će se za vikend penjati i do 35 stupnjeva Celzijevih. Za Rijeku, Split i Dubrovnik izdana je umjerena opasnost od toplinskog vala.

Danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura mjestimice s olujnim udarima, poslijepodne u slabljenju i okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32°C. Sutra pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25°C. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 33°C.

– Idućih dana na Jadranu stabilno i sunčano, noću toplo i vrlo toplo, a danju vruće. Blago osvježenje pružat će povremeno umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu i zapadni te jugozapadni. I na kopnu će prevladavati sunčano, no kako će vjetar biti slab, ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla. Temperatura u blagom porastu, pa će za vikend opet posvuda biti vruće – prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

– Od četvrtka pa sve do kraja tjedna bit će pretežno sunčano uz postupan porast temperature zraka, dani će na Jadranu biti vrući, a u unutrašnjosti još u četvrtak vrlo toplo. Dugoročna prognoza vremena upućuje na iznadprosječnu temperaturu zraka sljedećih nekoliko tjedana. U takvim okolnostima ne može se isključiti pojava još kojeg toplinskog vala, barem kraćeg – kazali su za Večernji list prije dva dana iz DHMZ-a.

