Poznato je što je SAD obećao Ukrajini. Procurio tajni plan EU za Rusiju. Gori važno rusko skladište nafte

Danas je 61. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Američki državni tajnik Anthony Blinken stigao je u Kijev zajedno s ministrom obrane Lloydom Austinom te se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Kijev je predložio da se posebna runda pregovora s Rusijom održi kod čeličane Azovstal u Mariupolju.

Glavni događaji:

Tijek događaja:

8:37 - Američki državni tajnik Antony Blinken kazao je tijekom konferencije za medije da Rusija "nije uspjela" u Ukrajini, te da Ukrajina "uspijeva".

- Rusija je težila tome da oduzme Ukrajini suverenitet i neovisnost. Nisu uspjeli. Težili su tome da potvrdi moć svoje vojske i svoje ekonomije. Naravno, vidimo da se dogodilo suprotno. Ne znamo kako će se odviti ovaj rat, ali znamo da će suverena neovisna Ukrajina biti na sceni puno duže od Vladimira Putina - kazao je Blinken.

7:29 - Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije potvrdilo je da su dobili dojavu o požaru skladišta nafte u Brjansku oko 2 sata ujutro. Službe spašavanja su na terenu, prenosi The Guardian.

Na društvenim mrežama su se pojavile snimke te navodi o tome da se čuju eksplozije. U ovom trenutku nije poznato što je uzrok požara.

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA