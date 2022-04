VIDEO Gori skladište nafte kraj važnog naftovoda u Rusiji, navodno je bilo više eksplozija

Izbio je požar u skladištu nafte u Brjansku u Rusiji, izvijestila je ruska državna agencija TASS pozivajući se na vladine izvore.

- Ministarstvo za izvanredne situacije potvrdilo je požar. Postoji potvrda da je riječ o spremnicima za gorivo - navodi TASS.

U ovom trenutku nema potvrde da je ovaj požar povezan s ruskom invazijom na Ukrajinu. No, vjeruje se da je skladište nafte ključno u opskrbi ruskih snaga u njihovim naporima da preuzmu kontrolu nad Donbasom.

Podsjećamo, na tom području se nalazi naftovod kojim se ruska nafta prevozi u Europu. Brjansk je administrativno središte udaljeno 154 kilometara sjeveroistočno od ukrajinske granice, u blizini regija Sumi i Černihiv te oko 380 kilometara od Moskve, glavnog grada Rusije.

Someone caught what appears to be the second explosion in Bryansk early this morning. Seems to be the one that hit the storage area. pic.twitter.com/0skf20TXoA — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 25, 2022

There is a large fire at an oil depot in Bryansk. https://t.co/0YwGd04tk6 pic.twitter.com/bV4w07f3da — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Gerashchenko rekao je da su ljudi koji žive u neposrednoj blizini skladište nafte evakuirani, navode ukrajinski mediji, prenosi The Daily Mail.

Rusko Ministarstvo za izvanredne situacije izvijestilo je da su dobili dojavu o požaru skladišta nafte u Brjansku oko 2 sata ujutro. Službe spašavanja su na terenu.

Na društvenim mrežama su se pojavile snimke i fotografije požara kao i nepotvrđeni navodi o tome da se čuju eksplozije. Nije poznato što je uzrok požara.