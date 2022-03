Njemačka kupuje 35 američkih 'nevidljivih' bombardera, evo zašto je on najmoderniji na svijetu

Da bi netko samo isprobao pilotsku kacigu za F-35, on mora za to izdvojiti dva dana. Potrebno je skenirati glavu i precizno izmjeriti rastojanje između zjenica. I tek kada je sve savršeno podešeno, pilot može staviti na glavu visokotehnološku kacigu od karbona. Zahvaljujući kamera koje sliku direktno prenose na zaslon kacige, pilot može gledati kroz zrakoplov, i danju i noću. A uz pomoć senzora u kacigi, on pokretima očiju upravlja oružjem.

Samo ta kaciga košta više od 400.000 američkih dolara. Moderna je, skupa i komplicirana, kao i čitav F-35. Ta letjelica američkog proizvođača „Lockheed Martin“ je više od običnog borbenog zrakoplova. Za vrijeme leta on se umrežava s drugim avionima i obrađuje stotine tisuća informacija. Algoritam na zaslon kacige šalje samo ono što je za pilota trenutno relevantno, piše Deutsche Welle.

„Bolji od drugih"

F-35 se smatra najmodernijim borbenim avionom na svijetu. No, je li to i pravi avion za Bundeswehr? Njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht (SPD) u ponedjeljak (14.3.) je priopćila da planira kupiti 35 zrakoplova tipa F-35. Oni bi trebali zamijeniti avione tipa Tornado, koji su se počeli koristiti prije više od četrdeset godina i koji također u hitnim slučajevima do cilja mogu nositi američke nuklearne bojeve glave.

„Postoje vojni razlozi koji govore u prilog F-35", kaže Rafael Loss, stručnjak za sigurnosna pitanja Europskog savjeta za vanjskopolitičke odnose (ECFR) iz Berlina. „Ako morate transportirati atomsku bombu, to se bolje možete napraviti tzv. nevidljivim ili stelt zrakoplovom, nego onim koji nema tu sposobnost", kaže Loss za DW. „Potrebna nam je ta niža radarska uočljivost i sposobnost otkrivanja i gađanja ciljeva s velikih udaljenosti. F-35 to može bolje od svih drugih borbenih aviona koji su trenutno na tržištu.“

Troškovi od više milijardi eura

Ali to ima svoju cijenu. Loss računa s oko četiri milijarde eura za 35 zrakoplova. „Uz to naravno dolaze i operativni troškovi, koji su poprilični", kaže taj berlinski stručnjak za sigurnost. Procjenjuje se da je samo za nužnu adaptaciju njemačkih vojnih zračnih baza potrebno nekoliko stotina milijuna eura.

Da nije bilo ruske invazije na Ukrajinu, takva investicija teško bi bila zamisliva u Njemačkoj. Ali novac je sada tu, njemačka vlada je izdvojila poseban fond od 100 milijardi eura za opremanje Bundeswehra. A politički otpor prema novom nuklearnom-bombarderu je slab. Rijetke su kritike čak i iz redova Zelenih – stranke koju su svojevremeno osnovali pacifisti, a koja je od prosinca na vlasti zajedno sa Socijaldemokratima (SPD) i Liberalima (FDP).

Ljevica protiv nuklearnog bombardera

Samo se oporbena Ljevica otvoreno protivi nabavci zrakoplova F-35. „Odbacujemo naoružavanje Bundeswehra novim borbenim avionima koji su u stanju nositi nuklearne bojeve glave", objašnjava Ali al Dajlami, predstavnik zastupničkog kluba Ljevice u Bundestagu koji se bavi obrambenom politikom. „Tzv, 'nuklearno sudjelovanje’, prema kojem bi piloti Bundeswehra u slučaju nužde morali bacati američko nuklearno oružje, ne doprinosi većoj sigurnosti, već potiče opasnost od nuklearnog rata u Europi. Strahote rata u Ukrajini ne smiju biti zloupotrebljene kao izgovor za spiralu naoružavanja.“

Njemačko vojno zrakoplovstvo sada može odahnuti, jer bi još tokom ovog desetljeća moglo dobiti nasljednika zastarjelih aviona Tornado. General-potpukovnik „Luftwaffe"Ingo Gerhartz, glavni zapovjednik zrakoplovstva, naglašava da su se za američki borbeni avion odlučile i mnoge druge europske vojske. „To jača našu sposobnost da zajedno s njima radimo na osiguravanju zračnog prostora NATO-a i na obrani Saveza."

Zemlje poput Velike Britanije, Italije, Nizozemske, a sada i Finska i Švicarska, opredijelile su se za F-35. One bi ubuduće lakše mogle surađivati i s Njemačkom kada je u pitanju protuzračna obrana.

„U Francuskoj je međutim ta odluka dočekana s frustracijom", ukazuje Paul Maurice, istraživač s Francuskog instituta za međunarodne odnose (IFRI) u Parizu. „Na F-35 se ovdje gleda kao na simbol moći SAD-a u okviru NATO-a. Nakon svih priča o europskoj autonomiji i suverenitetu, očekivalo se da će se Njemačka više fokusirati na europsku politiku naoružanja.“

Jer, što ako se SAD povuku kada je riječ o sigurnosnoj politici, kao što je to bio slučaj za vrijeme Trumpa? „To bi se moglo desiti i sa sljedećim predsjednikom, ali i nakon međuizbora (Midterm elections)", kaže Maurice. Europa bi morala biti spremna na takav razvoj događaja i postati autonomnija kada je riječ o pitanjima sigurnosti: „Za to je potrebno deset, petnaest godina priprema i zato bi s tim odmah trebalo početi.“

FCAS pred gašenjem?

U Francuskoj strahuju da bi kupovina aviona F-35 mogla ugroziti njemačko-francusko-španjolski avion budućnosti FCAS. Radi se o razvoju najsuvremenijeg borbenog aviona na svijetu do 2040. On bi trebao zamijeniti francuski Rafale i njemački Eurofighter. U Parizu se, kaže Maurice, trenutno postavlja pitanje: „Je li Njemačkoj onda uopće potreban FCAS? I je li F-35 samo prijelazno ili dugoročno rješenje?“

U Berlinu zato ističu da je F-35 samo zamjena za avione Tornado koji mogu nositi nuklearne bojeve glave, a ne za druge operacije. Avioni su za to certificirani od strane SAD-a. Druge mogućnosti o kojima se raspravljalo posljednjih godina, kao što su stariji američki avion F-18 ili Eurofighter, prvo bi morali proći dug proces certifikacije, prije nego dođu u obzir kao nosači nuklearnih bojevih glava.

Njemačka ministrica obrane Christine Lambrecht je uostalom već najavila da će za elektronsko ratovanje, odnosno za borbu protiv radara, kupiti još i petnaest europskih aviona, Eurofighter. Pored toga, i dalje ima dovoljno novca za dalji razvoj FCAS, uvjerava Lambreht. A taj zrakoplov će biti i moderniji i kompliciraniji od F35. I bit će vrlo skup.

