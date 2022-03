Njemačka se naoružava najmodernijim borbenim avionima: Bundeswehr kupuje moćne F-35

Da bi zamijenila stare borbene avione tipa Tornado, vlada u Berlinu njemačku vojsku Bundeswehr namjerava modernizirati američkim bombarderima F-35, koji mogu transportirati i američke nuklearne bombe, piše DW.

Bit će to prvi veliki projekt nabavke vojnih aviona otkako je Rusija započela rat i prvi put napala Ukrajinu 2014. godine. Planirana je kupovina do 35 aviona tipa F-35 američkog proizvođača Lockheed Martin, javljaju novinske agencije dpa i reuters, pozivajući se na krugove bliske vladi. Još nije objavljeno koliko bi to trebalo koštati.

Borbeni avion, osposobljen za atomsku bombu

Avioni, kojima će se zamijeniti zastarjeli bombarderi tipa Tornado - posebno su važni kada se radi o njemačkom nuklearnom sudjelovanju. Ovdje se radi o konceptu odvraćanja NATO-a, u okviru kojeg će njemački borbeni avioni, kojima bi u budućnosti raspolagao Bundeswehr, moći nositi nuklearne bombe.

Iako nikada nije službeno potvrđeno, javna je tajna da je u američkoj bazi u Eifelu pohranjeno 20 termonuklearnih bombi. Za transport i - u slučaju nuklearnog rata - korištenje tih bombi do sada su bili zaduženi avioni tipa Tornado. No, oni su u međuvremenu postali „oldtimeri".

Zato bi ovaj zadatak u budućnosti trebali preuzeti najmoderniji, nevidljivi bombarder F-35. Jedan od razloga je i što se 40 godina stari mlaznjaci tipa Tornado trenutno moraju održavati i modernizirati po sve skupljim cijenama kako bi mogli ići ukorak sa zahtjevima današnjice.

Cijena modernizacije Bundeswehra

Bombarder F-35 se smatra najmodernijim borbenim avionom na svijetu. Zbog svog posebnog oblika i specijalne boje kojom je premazan izvana, on upija radarsko zračenje tako da ga neprijateljski radarski sustavi teško mogu prepoznati i stoga je on gotovo nevidljiv za protivnika.

Njemačka vlada je prethodno planirala zamijeniti avione tipa Tornado američkim bombarderom tipa F-18, koji je skromniji i jeftiniji model od F-35, ali ipak ima mogućnost uočavanja neprijateljskih radara i napada na njih. Ali ovi bombarderi bi se tek morali certificirati za transport atomskih bombe, dok avioni tipa F-35 već imaju takav certifikat.

Planirana je i nabavka Eurofightera

Osim u svrhe „nuklearnog sudjelovanja", Bundeswehr je bombardere tipa Tornado do sada koristio i za elektronsko ratovanje i izviđanje: ometanje, presretanje i napad na položaje neprijateljske protuzračne odbrane. Prema informacijama agencije dpa, za ispunjavanje ovih zadataka, Bundeswehr namjerava kupiti još 15 Eurofightera.

No, proizvođač Airbus ih narednih godina mora tehnički nadograditi i opremiti, što se smatra vrlo zahtjevnim poduhvatom. S druge strane, bombarderi F-35 su već opremljeni za ograničeno elektronsko ratovanje.

Ranija zabrinutost vlade u Berlinu da bi kupovina američkih bombaredera F-35 mogla biti u suprotnosti sa zajedničkim francusko-njemačkim planovima izgradnje europskog "borbenog aviona budućnosti" (FCAS/ Future Combat Air System) sada je stavljena u drugi plan i, sa stajališta Berlina, ovaj argumenat više ne stoji.

Koalicijskim sporazumom dogovoren nasljednik Tornada

Zbog Putinove agresije na Ukrajinu planira se značajno noružavanje i modernizacija njemačke vojske Bundeswehra. Kancelar Scholz najavio je otvaranje jednokratnog "posebnog fonda" od 100 milijardi eura za vojsku i značajno povećanje godišnjih izdataka za obranu. Ubuduće će se za obranu svake godine ulagati više od dva posto bruto domaćeg proizvoda. Nabavku borbenih jetova, koji će naslijediti Tornado, dogovorile su tri vladajuće stranke SPD, Zeleni i Liberali (FDP) još u svom koalicionom sporazumu.

Glasnogovornica FDP-a za obranu, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, je, s obzirom na ruski napadački rat na Ukrajinu, krajem veljače izjavila: "Kao prvi korak na stolu se mora naći nabavka nasljednika Tornada. Sada moramo nabaviti F-35 - najmoderniji borbeni avion na svijetu, koji koriste mnogi naši partneri. Jer, napadi se izvode iz zraka i stoga se moraju spriječiti ili se na njih mora moći adekvatno odgovoriti".

VIDEO Rusi nastavljaju raketiranja, preminula trudnica stradala u napadu na bolnicu