U ovoj državi aplikacije društvenih mreža su zabranjene, a boja automobila strogo regulirana

Turkmenistan je jedna od najtajnovitijih zemalja na svijetu i jedna je od najrjeđe naseljenih nacija u Aziji. Graniči s Kazahstanom, Uzbekistanom, Afganistanom i Iranom. Život građana Turkmenistana teško se može zamisliti u zapadnim zemljama i prožet je nekim neobičnim pravilima. Internet je dostupan malom broju ljudi, zabranjene su im popularne aplikacije društvenih mreža, a jedno od najbizarnijih pravila je da automobili moraju biti bijele boje.

Onima koji su bili u glavnom gradu Turkmenistana Ashgabatu nije dugo trebalo da primijeti da su svi automobili na ulicama ili bijeli ili srebrni - i to nije slučajnost. Pravilo o boji automobila uveo je Gurbanguly Berdimuhamedov koji je bio predsjednik do 2022. godine kada je sklopio sporazum o podjeli vlasti sa svojim sinom Serdarom. Tada je donio to pravilo nakon što je naredio zapljenu svih crnih automobila u glavnom gradu 2018. godine. Tada je navodno policija zaplijenila sve crne automobile i vlasnicima naredila da ih ofarbaju u bijelu ili srebrnu boju, a zabrana je kasnije proširena i na sve druge boje. Ne zna se točan razlog te odluke, no Berdimuhamedov je ljubitelj bijele boje i vjeruje da donosi sreću.

Pristup internetu ondje je strogo reguliran i samo mu mali dio stanovništva može pristupiti, a većina web stranica je zabranjena, osim lokalnih dostupnih putem Turkmeneta, cenzurirane verzije interneta dostupne samo na turkmenskom jeziku. Većina aplikacija za društvene mreže, uključujući Facebook, Twitter i Instagram, blokirana je u Turkmenistanu, zajedno s WhatsAppom, Telegramom i YouTubeom. Iako mnogi zaobilaze zabranu korištenjem VPN-ova, vlasti ih često zatvaraju.

Posjetitelji kažu da im je dodijeljen vodič za vrijeme boravka – i da nikamo nisu mogli bez njega. Odluka o vizama donosi se u Ashgabatu i to može potrajati i do mjesec dana, osim ako niste spremni platiti oko 140 eura da bi se zahtjev brže obradio.

