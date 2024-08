Njegova sekta ubijala je bogate bijelce, a među žrtvama je bila i supruga poznatog redatelja

Ta djeca koja su k vama došla s noževima, to su vaša djeca. Vi ste ih tome naučili. Ja ih nisam ničemu učio. Ja sam im samo pokušao pomoći da stanu na noge i da se bore”, rečenice su koje je tijekom suđenja izgovorio Charles Manson, čovjek koji je sebe smatrao reinkarnacijom Isusa Krista i koji je oko sebe okupio skupinu mladih ljudi, mahom žena.

Živjeli su u komuni, na jednom od rančeva u kalifornijskoj Dolini smrti, 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća, a sami su sebe zvali – Family (Obitelj). Manson je svoje sljedbenike uvjerio da se sprema međurasni rat između bijelaca i crnaca koji će preživjeti samo oni, i to budu li ubijali bogate bijelce, a sekta je odgovorna za devet okrutnih ubojstava. Među njezinim žrtvama bila je i Sharon Tate (26), u trenutku smrti trudna osam mjeseci. Ta mlađahna holivudska glumica bila je udana za kontroverznog redatelja Romana Polanskog i zajedno s njim činila je dio holivudske elite.

Ubijena je u kući koju su ona i Polanski iznajmili, a ubojice su je vezali za jedan od njezinih automobila te nožem izboli 16 puta. Nakon toga su njezinom krvlju na ulazna vrata napisali “svinja”. Te noći, 8. kolovoza 1969., Sharon Tate nije bila jedina žrtva. S njom u kući bile su još četiri osobe i sve su divljački ubijene. Neke su žrtve višestruko izbodene nožem, a neke propucane. Dan nakon maskara u unajmljenoj vili, u susjednom mjestu brutalno je ubijen još jedan bračni par. I oni su bili izbodeni te obješeni. Ovaj put na njihovim mrtvim tijelima istražitelji su našli urezane natpise “Rat” te “Smrt svinjama”, a njihovom krvlju bilo je ispisano “Helter Skelter”. U to vrijeme to je bila popularna pjesma Beatlesa, a nakon krvavog pohoda Mansonovih sljedbenika ušla je u pop-kulturu kao pojam koji se povezuje s monstruoznim ubojstvom Sharon Tate i ostalih.

Charles Manson u ubojstvima nije sudjelovao. Dapače, ni prstom nije maknuo, no usprkos tome osuđen je prvo na smrtnu kaznu, koja mu je zatim zamijenjena kaznom doživotnog zatvora. U zatvoru je i umro u studenome 2017., u 83. godini, a čak i unutar zatvorskih zidina smatrali su ga psihopatom i jednim od najokrutnijih američkih ubojica. Rođen je 1934., a njegova majka imala je samo 16 godina kada ga je rodila. Otac mu je bio nepoznat, a kako ga majka nije htjela, kada mu je bilo 13 godina, poslala ga je u školu za dječake. No on je nakon godinu dana pobjegao iz škole i vratio se majci, koja ga je izbacila na cestu. Preživljavao je od sitnih krađa, krivotvorenja čekova i podvođenja, zbog čega je dosta vremena provodio u zatvorima.

– Čitav život proveo sam po zatvorima, pa se u njima osjećam kao kod kuće. Koliko sam po zatvorima? Oko 34 godine – kazao je Manson 1981. u jednom intervjuu. Da nije bio stvoren za život na slobodi i on je sam očito bio svjestan, pa postoji zapis da je 1967. tražio da nakon jedne odslužene kazne ostane u zatvoru, no zahtjev mu je odbijen. Nakon izlaska iz zatvora, osnovao je sektu “Obitelj”, a u to vrijeme, prije krvavog traga koji je ostao za njima, Manson se okušao i na glazbenoj sceni. Bilo je to u vrijeme hipi pokreta, pa život u komunama i nije bio tako neobičan, a u to vrijeme Manson je prijateljevao s Dennisom Wilsonom iz rock-sastava Beach Boys. Beach Boys snimili su jednu od Mansonovih pjesama, a Wilson je Mansona upoznao i s proizvođačem gramofonskih ploča, koji je Mansona prvo pozvao na audiciju kako bi s njim sklopio ugovor, ali ga je zatim odbio. Vila u kojoj su ubijeni Sharon Tate i njezini prijatelji bila je u vlasništvu upravo tog proizvođača gramofonskih ploča, pa je kasnija radna verzija tužiteljstva bila da mu se Manson htio osvetiti upadom u kuću. No kada njega nije našao, njegovi ljudi odlučili su ubiti Tate i njezine prijatelje. O kakvom se pomračenom umu radilo svjedoči i to da je Mansonova sekta tijekom suđenja ubila javnog branitelja koji je bio dodijeljen jednoj od članica sekte. Razlog tome je što je on klijenticu htio braniti tvrdnjama da je potpala pod Mansonov utjecaj, odnosno da ju je prisilio na ubojstva.

No članovima “Obitelji” to se nije svidjelo jer su Mansona doživljavali kao Boga, pa su branitelja ubili jer ga je javno kritizirao. Osim okrutnih ubojstava koja su počinili pripadnici Mansonove sekte, američka javnost je tijekom suđenja ostala šokirana i njihovim ponašanjem jer su se u sudnici kreveljili ne pokazujući ni najmanje kajanje, a Manson je čak prijetio sucima da će im odrubiti glave. Tijekom suđenja, uspio je od sebe napraviti “zvijezdu”, obrijao si je glavu te je govorio: – Ja sam vrag, a vrag oduvijek ima ćelavu glavu. Na usi je istetovirao znak X, što je trebalo simbolizirati društvo koje je on potpuno odbacio, kao i ono njega, no kasnije je taj znak X u zatvoru pretvorio u nacističku svastiku.

