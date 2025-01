Nižu se loši scenariji za vatrom opustošenu Kaliforniju: Nadolazeća kiša bit će puna opasnih otrova

Shaun Kearney nosi zaštitnu masku, naočale, rukavice i bijele zaštitne čizme, gledajući prema svojemu domu na Sunset Mesi, dijelu obalne zajednice pored Pacific Palisadesa. Preživjela je požare koji su uništili Los Angeles, ali prognoza za vikend govori o novom problemu - skoroj kiši. Kearney mora zatvoriti rupu na krovu da bi zaustavila ulazak padalina u kuću jer strahuje da će one biti prepune toksina. Dok razmišlja o popravcima i ponovnoj izgradnji kuće, strahuje da će ona potrajati godinama, a istodobno ne može ne pomisliti i na opasne kemikalije iz zapaljenih domova i automobila.

Većina susjednih kuća izgrađena je prije 1979. godine, kada se u njihovoj izgradnji slobodno koristio azbest. Sve su one pretvorene u pepeo. "Premda naša kuća još uvijek stoji, očito je da ovdje ne možemo živjeti", kaže direktorica modnog brenda "Pleasing" u vlasništvu engleskog pjevača i tekstopisca Harryja Stylesa. "Bit će još gore kad počnu razgrtati ruševine i uklanjati ih, to me najviše brine."

U požarima, koji su izbili 7. siječnja i još uvijek nisu obuzdani u potpunosti poginulo je 28 ljudi, a oštećeno je ili uništeno gotovo 16.000 objekata. Kiša će donijeti čišći zrak i poboljšati uvjete za gašenje požara, no vlasti su zabrinute da bi padaline zapravo mogle pogoršati situaciju.

Vatra je "prohujala kroz domove, uništivši vozila, elektroniku, plastiku, kemikalije, namještaj i brojne svakodnevne predmete i materijale, stvarajući opasnu mješavinu toksina", upozorila je svoje sugrađane ovaj tjedan članica Vijeća LA-a Traci Parks, najavivši da će se početi s nastojanjem da se obuzda otjecanje vode. "Kad počne padati kiša, tada se ona ulijeva u naše oluke, a potom u oborinske odvode... i na kraju stiže do naših plaža i oceana."

Da bi spriječili nastanak klizišta radnici su u petak postavili betonske barijere koje se koriste za kontrolu prometa na autocesti duž autoceste Pacific Coast i u četvrtima Palisades. Takva su klizišta usmrtila 21 osobu i prouzročila štetu od više stotina milijuna dolara kada su prije sedam godina zahvatila okrug Santu Barbaru. Druga grupa radnika postavlja platnene pokrivače i slamnate barijere oko oborinskih odvoda da bi se isfiltrirali toksini i usporio protok vode.

Kamioni odvoze pougljenjene i uništene automobile, a mnogi među njima su toksični. Posla ima napretek jer je puno spaljenih vozila, a pritom su brojni odvodi ostali nezaštićeni. U području Palisadesa su angažirani i na što bržem zatvaranju probušenih plinskih i vodovodnih cijevi, na popravku dalekovoda i na 'krpanju' cesta. To je područje u četvrtak posjetio predsjednik Donald Trump.

Za subotu, nedjelju i ponedjeljak prognostičari su predvidjeli slabiju kišu, no Američki geološki institut upozoravaju na kratak, intenzivan pljusak koji bi mogao pogurati sve toksične tvari u odvode. Prognostička karta pokazuje da postoji velika vjerojatnost od petnaestminutnog pljuska upravo u području koja su zahvatili požari Palisades i Eaton.

I dok toksini iz spaljenih kuća bar djelomično ostaju u njihovim temeljima, vozila i mobilne kućice najčešće su parkirani na nepropusnim površinama poput asfalta, pa kada kišnica 'spere' metale sa spaljenih automobilskih akumulatora ili guma, oni će vjerojatno otići ravno u oborinsku kanalizaciju.

Premda je neposredna opasnost za ljudsko zdravlje od zagađenih oborinskih voda ograničena, utjecaj na ekosustave, uključujući i ocean, nije dobro proučen, upozorava Jackson Webster, profesor građevinarstva na Kalifornijskom državnom sveučilištu Chico, koji je proučavao posljedice požara u kampu u sjevernoj Kaliforniji godine 2018. On kaže da bi oborinske vode mogle natopiti i vrtove i nekoć dobro njegovane travnjake. Dio stručnjaka kaže da će kiša pomoći.

"Kada je posrijedi pročišćenje zraka slabija kiša je dobra stvar", kaže profesorica s Instituta za okoliš i održivost UCLA Suzanne Paulson, koja proučava zagađivače zraka. Ona tvrdi da kiša, dok pada 'hvata' štetne čestice u zraku i taloži ih u tlu gdje ih živa bića ne mogu udisati, no ipak, za većinu stanovnika opasnost od toksina je nesaglediva. Mladi bračni par, Daniel i Miriam Dvorsky sa sinom Jakeom u petak je pretraživao ruševine svoje u potpunosti izgorjele kuće u Sunset Mesi, tražeći uspomene koje su naslijedili od roditelja, no bilo je malo toga što su uspjeli spasiti.

"Više od ičega bismo željeli obnovu kuće, no bojim se da bi politička, ekonomska i ekološka ograničenja tu obnovu mogla jako otežati", kazao je Daniel, zajedno sa suprugom odjeven u bijeli kombinezon. Oboje na licima nose maske N95 koje im je osigurao Crveni križ. Dok sjedi u plavome vrtnom stolcu, jednoj od rijetkih stvari koje je požar poštedio, u vozilu prolaze vatrogasci. "Mogu li vam kako pomoći? Trebate nešto", pita jedan. "Jedan viski, možda", lakonski mu odgovara Daniel.