Nezakoniti otkazi narušili koaliciju SDP-a i Mosta

Zategnuti su odnosi u sisačkoj vladajućoj koaliciji SDP-a i Mosta. Naime, Mostova dva vijećnika neće podržati namjeru sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček da ugasi gradsku tvrtku Sisak projekti i time pokuša izbjeći isplatu odštetu zbog nezakonitog otkaza za dvoje zaposlenika te tvrtke.

Naime, nakon dolaska SDP-ove gradonačelnice na vlast 2013. godine pokrenut je postupak otkaza Darka Weissa i Ksenije Vrebac, diplomiranih ekonomista i istaknutih članova HDZ-a. Oni su u konačnici u ožujku 2014. dobili otkaz, no sud ih je nakon nekoliko godina vratio na posao, ali su pri tome oni dobili i danas pravomoćne presude kojima im se mora isplatiti zaostale plaće. Iz presuda je vidljivo kako su bili žrtve mobinga po dobnoj i političkoj osnovi, jer su im govorili da su za "groblje slonova" i "stari hadezeovci".

Ksenija Vrebac je temeljem te presude blokirala prije desetak dana račun tvrtke, nakon što nije bilo volje za mirnom isplatom, a prema svemu sudeći namjera je grada da se tvrtku pusti u stečaj, a sudska presuda o isplati stotina tisuća kuna tako izigra.

- To se svjesno čini kako bi izbjegla platiti naše zaostale plaće, jer bi isplatom gradonačelnica priznala da je pogriješila kada nam je davala otkaze - kazuju Ksenija Vrebac i Darko Weiss.

I dok gradonačelnica Kristina Ikić Baniček ne želi govoriti o situaciji, reagirao je Most.

- Institucije države moramo poštovati, zakon moramo provoditi, sudske odluke moramo poštivati. Gradska organizacija Mosta jednoglasno je zaključila da Most neće prihvatiti odluku o gašenju Sisak-projekata prije nego ljudi koji su nezakonito dobili otkaz prime zaostale plaće - rekao je gradski vijećnik Predrag Sekulić, koji je također u radnom sporu sa svojim poslodavcem INA-om.

S obzirom na to da je dvoje Mostovih vijećnika ključno za većinu u Vijeću, neuvažavanje stava ove stranke moglo bi dovesti do problema u Vijeću po gradonačelnicu. U Mostu također i smatraju kako nisu protiv nekog budućeg restrukturiranja Sisak projekata, no da se pravomoćne presude moraju poštovati, a ne izigravati.

Kako doznajemo u planu je da se troje od sadašnjih pet zaposlenika Sisak projekata prebaci u gradske službe, no tamo izgleda ponovo neće biti mjesta za Kseniju Vrebac i Darka Weissa koji bi ponovo mogli ostati tako bez posla.