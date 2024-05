Bartulica: Poručujem Plenkoviću da sa mnom neće moći tako igrati

Stephen Nikola Bartulica, član Domovinskog pokreta, održao je u srijedu konferenciju za medije. Uvodno je kazao da pozdravlja izjavu premijera Andreja Plenkovića da "rodna ideologija nije sporna u HDZ-u". "Očekujem da se u skladu s time moj zakonski prijedlog o izmjenama Zakona o državnim maticama, koji HDZ nije uputio u saborsku proceduru u prošlom sazivu, ipak uputi u sljedećem razdoblju. Pozdravljam i prihvaćanje inicijative o osnivanju muzeja za žrtve totalitarnih režima. Jako je to važno za Hrvatsku", dodao je.

Govoreći o pregovorima s HDZ-om, Bartulica je istaknuo da su ti razgovori u tijeku te da ostaje mnogo posla oko postizanja sporazuma. "Očekujem da će se nastaviti u dobrom smjeru, ali upozorio bih na to da su u drugim zemljama koalicijski sporazumi dokumenti na puno stranica. Trebat će nam još dosta vremena, kao što to bude u drugim zemljama", rekao je.

Osvrnuo se i na izjave da je on "američki špijun". "To je jedan nonsens, ali zanimljivo da to kolege koji tako hrabro govore ne postavljaju pitanje je li kolega Frka-Petešić francuski špijun, nego ja sam odjednom meta. Postavlja se pitanje zašto", poručio je.

Dotaknuo se i financiranja Novosti. "Smatram da nema svetih krava u liberalnoj demokraciji, nitko nije iznad kritike, pa ni Novosti. To vrijeme je završeno da se nekima ne može uputiti kritika, a ovo što se sada pokušava plasirati da bi netko bio odgovaran za neki incident je neodrživo i u pravnom smislu apsurd", kazao je, dodajući da "neće odustati od promjena". "Hrvatska javnost to traži od nas. Svi su dobrodošli u tržišnoj utakmici. Ako su gospoda iz Novosti tako vrijedni novinari, nemaju se čega bojati. Ali ovaj način, ovaj oblik političke korupcije, to će prestati. Ove stvari zabrinjavaju i metode iz prošlog vremena da se pokuša nekoga zastražiti, mislim da je Hrvatska puno zrelija zemlja da bi pala na to", kazao je Bartulica.

Opet se osvrnuo na koaliciju s HDZ-om. "Preostaje još jako puno posla oko našeg sporazuma. Ako gospodin Plenković želi transparentnu vladu i ne boji se istine, ne vidim što je sporno oko pitanja covid-mjera i svega što se događalo u to vrijeme. Ja ću i dalje ustrajati, nisam čuo argument zašto to ne bi išlo. Što se tiče rodne ideologije, ako je tako to da je neosporno u HDZ-u, onda upućujem prijedlog da se u koalicijski sporazum stavi moj prijedlog o izmjenama Zakona o državnim maticama", poručio je.

Što ako se to sve ne dogodi i HDZ ne prihvati uvjete Domovinskog pokreta? "Vrijeme će pokazati, do sada pregovori idu u dobrom smjeru, ali još ima jako puno sadržaja koji se mora definirati. Plenković ima zadovoljenu formu, znamo tko čini većinu, ali oko sadržaja ima još puno posla", odgovorio je. "Ne mogu na hipotetska pitanja odgovarati, mi smo tek krenuli. Dopustite da vrijeme učini svoje. Ja sam razborit političar. Poručujem gospodinu Plenkoviću da ako misli da može tako lako odbacivati ono što tražimo, sa mnom neće moći tako igrati."

Dotaknuo se i istospolnih parova. "Nismo nikad tajili da se protivimo da istospolni parovi posvajaju djecu. Provodi se jedna ideološka kolonizacija, to se ne primjećuje, očito nema dovoljno otvorenih očiju. Građani očekuju da isporučimo što smo govorili, neću se ispričavati za svoj svjetonazor", kazao je.

