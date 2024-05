'Ona je kao ženski Milanović': Potencijalnu kandidatkinju za tron SDP-a vole članovi, ali ne i aktualna vrhuška

Čim završe izbori za EU parlament u SDP-u kreće nova bitka za prijestolje. Novog lidera stranke kao i cijelo vodstvo birat će se na novim unutarstranačkim izborima, a oni bi se mogli održati i usred ljeta obzirom da dio ljudi iz vodstva smatra da ih treba raspisati što je ranije moguće. Druga varijanta je da se izbori održe početkom rujna, najkasnije do 15. rujna obzirom da se do kraja godine održavaju i predsjednički izbori. U ovom trenutku obje te opcije su otvorene, a konačna odluka, kako kažu u vrhu stranke, donijeti će možda već i na prvoj sjednici Predsjedništva nakon što se izaberu novi europarlamentarci. Većina naših sugovornika tvrdi kako je plan aktualnog vodstva da se izbore "staviti u okvire", pokušati se međusobno dogovoriti da ne dođe do "poplave" kandidata i da kampanja bude korektna i pristojna kako bi se izbjegle nove podjele i napetosti u stranci.

Međutim, pitanje je hoće li to biti baš tako kako su u aktualnom vodstvu zamislili. Nezadovoljstvo činjenicom da stranka ostaje u oporbi nakon dugih osam godina, ali i mnogim odlukama koje su se donosile prije i za vrijeme kampanje bez znanja velike većine je ogromno. U ovom trenutku nitko u stranci nije se jasno odredio hoće li biti kandidat za novog lidera ili neće, ali je i više nego jasno kako tu ambiciju ima znatno više od dvoje kandidata.

Štoviše, niti sam Peđa Grbin , aktualni predsjednik stranke, navodno nije "bacio koplje u trnje" te se sve češće čuje na Iblerovu trgu kako ni on nije odustao od pokušaja da osvoji još jedan mandat na čelu stranke. Na to ga, priča se, nagovaraju oni koji se boje za vlastite pozicije u slučaju promjene u SDP-u. Ključni argumenti za Grbinov ostanak koji se trenutno u stranci mogu čuti su kako je SDP na stabilnih 23 posto nakon parlamentarnih izbora što dugo nije bio, a čekaju se i rezultati EU izbora . Ispuni li stranka cilj, a to je zadržavanje četiri mandata, mogao bi to biti dodatni vjetar u leđa Grbinu za ideju da pokuša ostati na čelu stranke.

Međutim, ako se Grbin na takav potez doista i odluči, to mu neće proći baš jednostavno i čim EU izbori završe kreću i napadi na njega i njegovo vodstvo. Paralelno se već spremaju i protukandidati.

Najbliži u ovom trenutku kandidaturi je Mišel Jakšić za kojeg su neki članovi stranke već počeli i lobirati i kod kojega se već nazire i koje bi ga to organizacije u stranci mogle podržati. Prije svega riječ je o županijskim organizacijama na sjeveru koje za konačnu odluku još uvijek čekaju što će napraviti Siniša Hajdaš Dončić , potpredsjednik SDP-a i šef zagorskog SDP-a, odnosno je li on konačno odustao od pokušaja da preuzme SDP. Njih dvojica imaju neformalni dogovor da neće obojica u utrku za prvu poziciju što znači da bi Hajdaš Dončić, ukoliko sam odustane od kandidature, dao potporu upravo Jakšiću u toj utrci.

Većina SDP-ovaca s kojima smo razgovarali vjeruje da je taj scenarij i najizgledniji i za jednoga i drugoga najbolja kombinacija jer Jakšić bez Hajdaš Dončića ne može dobiti izbore, a Hajdaš Dončić u slučaju Jakšićeve pobjede i dalje može biti ključni čovjek "iz sjene" u SDP-u. Jakšić je isto tako, čuje se u SDP-u, prihvatljiv i za samog Grbina tako da mu, dođe li do njegove kandidature, ne gine atribut kandidata Iblerovog trga što se na prošlim unutarstranačkim izborima dogodilo zagorskom županu Željku Kolaru.

- Nama na sjeveru je konačno važno da na čelo SDP dođe netko naš. A sudeći prema raspoloženju s terena Mišel Jakšić ima najveću potporu za tako nešto. Ne znam kakav je plan Hajdaš Dončića, ali nije on jedini koji će se nešto pitati u cijeloj ovoj priči. I on vidi da Jakšiću potpora raste iz dana u dan, da mu je sklon i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj i takve činjenice više se ne mogu ignorirati- kaže naš izvor iz varaždinskog SDP-a.

Uz Jakšića ozbiljno o kandidaturi razmišlja i pločanski gradonačelnik Mišo Krstičević. On sam na ovu temu nije imao komentara niti se htio izjašnjavati, ali izvori koji su mu bliski kažu kako se to, posebice među dalmatinskim SDP-ovcima, ozbiljno razmatra kao opcija. Krstičeviću je odluku od svih potencijalnih kandidata možda i najteže donijeti jer mu ona doslovno mijenja cijeli život. U slučaju da se doista kandidira za šefa SDP-a, osim što više ne bi bio gradonačelnik Ploča i liječničku bi karijeru vjerojatno morao staviti "na čekanje". Morao bi se i preseliti u Zagreb s obitelji, ali to ga i ovako čeka obzirom da je osvojio saborski mandat zbog kojega će ionako morati češće boraviti u glavnom gradu. Drugim riječima, Krstičević bi u slučaju pobjede morao "preokrenuti" cijeli život i zbog toga mu, pričaju upoznati u situaciju, nije jednostavno donijeti odluku.

- Teško je znati što on točno hoće, ali ako se odluči kandidirati imati će potporu cijele Dalmacije i sigurno je da bi imao težinu. Isto je tako sigurno da će propusti li ovu priliku, novu teško dobiti, za dolazak na čelo SDP-a- kaže naš izvor iz splitskog SDP-a. Ni aktualna politička tajnica Mirela Ahmetović još se nije izjasnila hoće li se ponovno kandidirati za šeficu stranke ili neće. Na prošlim izborima izgubila je od Peđe Grbina na ovima sama kaže kako ne misli stajati po strani kada je dobrobit stranke u pitanju. Time ne otkriva "puca li" na Grbinovu poziciju, ali niti ne demantira. Upućeni u stanje na terenu kažu kako Ahmetović, iako nije omiljena među aktualnim vodstvom, članstvo i birači SDP-a vole, a to je u konačnici i najvažnije.

- Ako ona uđe u utrku za šeficu ima velike šanse za pobjedu. Uz nju će sigurno stati Forum žena gdje drže da je konačno došlo vrijeme za ženu na čelu stranke, a uz nju će biti i svi oni "mali" članovi koji smatraju da se stranku nije dobro vodilo i koji žele promjenu. Aktualna vrhuška je druga priča. Ahmetović im sigurno ne odgovara. Ona je kao ženski Milanović, zna biti bahata, otresita i to većini u sadašnjem Predsjedništvu ide na živce- kaže naš izvor iz SDP-a.

EU izbori mogli bi dati još jednog kandidata. Riječ je o Toninu Piculi za kojega neki smatraju kako bi se trebao kandidirati za šefa ukoliko na predstojećim europarlamentarnim izborima osvoji najveći broj preferencijalnih glasova. Picula na EU izbore ide sa zadnjeg, dvanaestog mjesta na listi i prvi je SDP-ovac koji je javno progovorio protiv odluke vodstva stranke da Milanović bude SDP-ov kandidat za premijera na nedavno održanim parlamentarnim izborima. Hoće li mu to birači honorirati kao što su mu 2014. preferencijalnim glasovima honorirali tadašnji sukob sa Zoranom Milanovićem vidjet će se vrlo brzo. Sam Picula za sada se nije izjasnio zanima li ga vođenje SDP-a, a zadnji put kada su ga na to nagovarali iz stranke sve je propalo nakon što je izjavio kako će, u slučaju da pobijedi, SDP voditi iz Bruxellesa.

