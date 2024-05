Rusi prodrijeli u grad u Harkivu, Zelenski odgodio putovanja: 'Situacija je ekstremno teška'

*Rusi ušli u grad Vovčansk te u okolno selo Buhruvatka

*Volodimir Zelenski otkazao putovanja

*Ukrajinci ponovno napali Krim preko noći

Tijek događaja:

12:40 - Situacija u regiji Harkiv u Rusiji sve je teža za ukrajinsku vojsku nakon što su Rusi prodrijeli u grad Vovčansk i okolno selo Buhruvatka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgodio je sva putovanja zbog ''situacije u Harkivu'', objavljeno je danas iz Ureda predsjednika. To znači da Zelenski neće ići u Portugal i Španjolsku kako je planirao.

11:30 - Čelnik policije u Vovčanskom Oleksej Harkivski potvrdio je kako su ruske snage počele uspostavljati položaje unutar samog grada. ''Situacija je ekstremno teška'', poručio je. Ipak, gradonačelnik grada Harkiva Igor Terehov poručio je kako zasad nema planova o evakuaciji, prenosi Sky News.

- Neprijatelj drži položaje na ulicama Vovčanska, stoga vas molimo da se evakuirate. Pomažemo svima, radimo na licu mjesta, zajedno ćemo pobijediti - poručio je Harkivski.

Latest update from Oleksii Kharkivskyi, head of the Vovchansk police: « Russians are taking positions on the streets of the city, the situation is extremely difficult, but even in such conditions the population is being evacuated. » pic.twitter.com/9lU32zB9np