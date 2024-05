Ogromna šteta u Medulinu: 'Jahta jer na ovom vezu bila jedan dan. Prodao sam je i dobio polog'

U velikom požaru koji je rano jutros buknuo u marini u Medulinu izgorjela su 22 plovila, požar je nešto prije 7 sati stavljen pod kontrolu, a u njemu nitko nije stradao, izvijestili su u srijedu ujutro iz pulske Javne vatrogasne postrojbe (JVP) i istarske policije. No šteta je ogromna, prema neslužbenim informacijama, nekoliko stotina tisuća eura. Izgorjele su jahte, gliseri, turističke brodice za najam. Vlasnici brodica odmah su se našli u luci. Mnogi su, piše Jutarnji list, skakali u more i odvezivali svoje brodice kako se ne bi zapalile. Neki su brodove spasili, neki su gledali kako gore, a treći su došli kad je sve bilo gotovo.

Puljaninu Zdenku Lovrinoviću mehaničar je javio za požar, no stigao je kada je već sve bilo gotovo. Na vezu u Medulinu jahta vrijedna 100.000 eura je bila jedan dan. Već je bila i prodana, a polog je plaćen. "Prodao sam taj brod i dobio sam avans za njega. Trebao je ići dalje. Ne bih plakao zbog ovoga što se dogodilo. Sretan sam da sam živ. Ne znam što sada. Nikad mi se to nije dogodilo. Pretpostavljam da postoji osiguranje i da treba vidjeti koji je razlog zašto se to dogodilo. Moje je mišljenje da se to dogodilo na nekoj barci gdje je krenula vatra i da je to uzrokovalo ostatak požara. Po mojoj logici osiguranje te barke trebalo bi pokriti štetu drugih brodica. Moj je brod osiguran, ali nemam kasko osiguranje. Ne znam što sada. U svakom slučaju, što bude bude. Peh", ispričao je za Jutarnji.

"Totalna je šteta. Bilo je grozno za vidjeti sav taj plamen koji je u jednom trenutku po mojoj procjeni bio i 10 metara visok. Probudila me eksplozija misleći da netko možda puca. Izašao sam na balkon jer živim u blizini i ugledam ogromnu buktinju. Najveći brod koji je izgorio je moj. Ali neka je živa glava na ramenu", ispričao je vlasnik jednog broda Josip Flah za 24sata. Dodao je da mu je izgorjela jahta vrijedna milijun eura.

Ravnateljstvo Civilne zaštite RH na Facebooku je objavilo da se, "prema zaprimljenim informacijama, dim s požarišta širi u smjeru mora te nema opasnosti od požara za okolne objekte". Uzrok požara i materijalna šteta utvrdit će se očevidom. Prema neslužbenim informacijama, štete prouzročene ovim požarom kreću se u stotinama tisuća eura.

O svemu se putem Facebooka oglasio pulski novinar i ronioc Mladen Kolenko. "Jutros oko 5 sati probudila me eksplozija. Prvo sam pomislio da nije nešto puklo kod mene, no ni par minuta kasnije čula se i druga eksplozija, ali manjeg intenziteta. Onako bunovan digao sam se iz kreveta i s balkona vidio crni gusti dim, koji se protezao od ulaza u autokamp Medulin sve do Premanture, Pomera i dalje", piše.

"Po svemu sudeći, ili je eksplodirala neka plinska boca ili rezervoar na nekoj brodici u blizini. Premda se nisu čule sirene, vidjelo se da su vatrogasci na terenu u obuzdavanju vatre. Gdje, što i zašto je eksplodiralo i zapalilo se kad autokampa Medulin i lučice, zasad se još ne zna. No, profesionalni vatrogasci još gase, a više ću saznati kasnije”, kaže Kolenko.

