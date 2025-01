Neviđena kriza u čakovečkoj bolnici: Na bolovanju 10 kirurga, problem termini operacija

– Pacijentima koji žele zakazati operaciju dostupni su slobodni termini, osim u slučajevima kada inzistiraju na pregledu i zahvatima kod jednog od desetero liječnika koji su trenutačno na bolovanju. U takvim slučajevima termini su prazni jer se ne može predvidjeti povratak liječnika s bolovanja. Međutim, čim se vrate, pacijenti će biti odmah kontaktirani kako bi im se osigurao novi termin – istaknuo je u četvrtak ravnatelj Županijske bolnice Čakovec Nikola Hren, koji tvrdi da svi bolnički odjeli rade.

Problemi su nastali jer je čak desetero kirurga otišlo na bolovanje u proteklih nekoliko dana. Kako bi se osiguralo provođenje zdravstvene skrbi, za pomoć su se obratili kirurzima iz susjedne Opće bolnice Varaždin i još nekih bolnica. Dan nakon konferencije za medije na kojoj je dio kirurga prošlog četvrtka zatražio smjenu novoimenovanog pročelnika Službe kirurških djelatnosti Roberta Grudića, šest kirurga otvorilo je bolovanje, početkom tjedna to su učinila još dva, a broj se do četvrtka popeo na ukupno deset.

– Nažalost, pojavili su se pokušaji manipulacije javnošću putem netočnih informacija koje stvaraju dojam da pojedini odjeli bolnice ne funkcioniraju. Takvi navodi, uključujući tvrdnje o kaosu u bolnici i odgodama operacija, ne odgovaraju stvarnom stanju, već su rezultat manipulacija i širenja lažnih navoda. Smatramo da su ovakve informacije nepoštene i uvredljive prema svim našim zaposlenicima koji, unatoč izazovima, marljivo, požrtvovno i profesionalno rade kako bi nadoknadili manjak liječnika koji su se odlučili na bolovanje – poručio je ravnatelj Hren i naglasio da su s nekoliko bolnica dogovorili suradnju koja se aktivira samo ako nastane potreba za dodatnim kapacitetima. – No za sada takva potrebe nije bilo – rekao je .

Nezadovoljni kirurzi ističu da je novoimenovani pročelnik Grudić već obnašao tu funkciju od 2009. do 2016. godine, a bio je i ravnatelj bolnice od 2016. do 2018. godine, i da je u to vrijeme došlo do devastacije kadrova. Potpisali su i peticiju zbog sumnji u stranačko kadroviranje, koje provodi nova bolnička uprava. Podršku nezadovoljnim kirurzima dala je i Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL). U bolnici kažu da je od ukupno 35 voditeljskih pozicija u bolnici na devet došlo do promjena, od kojih su dvije rezultat ostavki dosadašnjih voditelja.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u emisiji "A sada Vlada" na Hrvatskom radiju rekla je kako postoji određeni otpor prema promjenama, a spomenula je da je dio djelatnika koji su na bolovanju izrazito aktivan na društvenim mrežama. Kazala je da pažljivo prati situaciju i u kontaktu je s ravnateljem koji je obavještava o tome kako se pruža zdravstvena usluga. – Rizika u ovom trenutku nema, ako se to i dogodi, moja obaveza je da pacijenti to ne osjete. Ja ovo ne bih nazvala krizom, nego otporom i nezadovoljstvom dijela zaposlenika – istaknula je ministrica Hrstić.

