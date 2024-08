Nesvakidašnji prizor zatekao mještane i turiste Poreča: 'Svinje prelaze cestu i to preko zebre!'

Ako mislite da ste sve vidjeli, varate se. Danas je ljude u naselju pored Poreča zatekao neobičan prizor – svinje koje prelaze preko zebre! Mještani ostali su zatečeni kada su vidjeli svinje kako polako i sigurno prelaze cestu do kontejnere za smeće, a fotografija ovog čudnog događaja stigla je iz naselja Červar-Porat kraj Poreča.

Jedna od čitateljica za 24sata , koja je i poslala fotografiju, koju možete vidjeti OVDJE, nije mogla vjerovati svojim očima. "Je li to moguće, vidimo li mi to dobro, jesu li to zaista svinje?" pitala se u čudu. Opisala je kako su svinje polako, ali odlučno, prelazile preko zebre, krećući se prema kontejnerima za smeće kao da točno znaju kamo idu.

Dok su svinje njuškale i kopale po smeću, prolaznici su vadili svoje mobitele i fotografirali ovaj neobični prizor. "Svinje su se zadržale kraj kontejnera, očito zadovoljno jedući ostatke koje su pronašle," dodala je čitateljica. "Mnogi su ih snimali, bilo je nevjerojatno gledati kako se slobodno kreću po naselju." Međutim, njihov izlet nije trajao dugo. "Nakon što su se najele, svinje su ubrzo pobjegle," zaključila je.

VEZANI ČLANCI: