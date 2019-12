Neprovođenje prave kampanje koštalo ga je boljeg rezultata

Mislav Kolakušić sinoć je bio jedini predsjednički kandidat koji se nije obratio javnosti i svojim biračima. No u skladu s njegovim prijašnjim izjavama, vrlo je vjerojatno da je sinoćnjim rezultatima razočaran.

Naime, ankete su mu još u studenome davale i 14 posto potpore, da bi ove izbore, nakon obrađenih 99,80 posto biračkih mjesta, završio s 5,87 posto i osvojenih nešto manje od 112.000 glasova.

Pitanje smatra li četvrto mjesto na predsjedničkim izborima porazom ostalo je ipak bez njegova odgovora.

– Ne možete ništa promijeniti jer vam bez obzira na vašu volju nedostaje ovih 76 ruku u Saboru koje odlučuju. Ja nisam ušao u politiku da bih radio nešto što nema smisla, nego zato da bih probao promijeniti stvari, a to možete ako imate vlast. Što ja imam dalje tražiti u politici ako građani na ovim izborima izaberu nekog od direktnih kandidata HDZ-a ili SDP-a, oni su rekli da ne žele promjene, što ću ja građanima Hrvatske kvariti zadovoljstvo – rekao je prije jučerašnjih izbora nezavisni kandidat i sudac Mislav Kolakušić ciljajući na ovim izborima na 600.000 glasova, koje nije osvojio ni Zoran Milanović, pobjednik prvog kruga.

Tražio 600.000 glasova

– Očekujem povjerenje građana, a hoće li ono biti takvo da bi se bilo što moglo promijeniti, potrebno je 600.000 glasova. Ako ne dobijem toliko, idem nazad u Bruxelles – najavio je Kolakušić prije izbora.

Ovaj bi rezultat tako automatski trebao značiti da se Kolakušić povlači u Europarlament i da ostavlja domaću političku scenu “koja ne želi promjene”. No to se od njega eksplicitno jučer nije moglo čuti jer nije imao stožer, a njegova stranica na Facebooku,

koja je bila njegov glavni alat u relativno slaboj kampanji, ostala je nijema bez njegova obraćanja nakon objavljenih rezultata izbora.

Kolakušić ima mandat u Europarlamentu gdje je izabran kao kandidat nezavisne liste s 84.765 glasova, uz tadašnju izlaznost manju od 30 posto. Dobio je tada jako puno preferencijalnih glasova i jasno da je cijelu priču, kao i ovu na predsjedničkim izborima, nosilo njegovo ime.

No očito to nije dovoljno, a 30.000 glasova više uz daleko veću izlaznost jasno pokazuju njegov podbačaj na ovim izborima, koji se dao naslutiti i u posljednjim predizbornim anketama. Nekoliko se stvari poklopilo, mnogo kandidata, pa time i rasipanje protestnih glasova, ali ponajprije tu treba istaknuti da mu se dogodio Dario Juričan, s odlično osmišljenom kampanjom koja se temeljila na sasvim drugom shvaćanju politike od Kolakušićeva. No, jasno, i kada se sve zbroji, daleko je to od željenih 600.000 glasova pa i dalje ta njegova izjava zvuči tek kao motivacijska, a manje realpolitička.

Sinoć se nije oglasio

Kampanja Mislava Kolakušića bila je blijeda, odvijala se ponajprije na društvenim mrežama gdje su njegovi podupiratelji vrlo aktivni, no nedostajalo je izravnog obraćanja onim neodlučnim biračima. Na sučeljavanju se nije čulo gotovo ništa, otkazivao je i neke intervjue u kojima je mogao predstaviti svoj program, a prije je govorio da od medija nije dobivao pozive da govori o svojem programu. Stoga bi se razlog za ovakav, uvjetno lošiji rezultat mogao tražiti i u samom Kolakušiću, uz “narod koji ne želi promjene”.

Sudeći po reakcijama njegovih istomišljenika na društvenim mrežama, oni ne žele da se Kolakušić ostavi domaće politike, nego da nastavi i na idućim izborima, onima za Hrvatski sabor na jesen 2020. No, ponavljamo, jedini je od svih kandidata sinoć ostao bez ikakve reakcije i izjave pa se ni ne zna njegova odluka o daljnjoj političkoj karijeri. Četvrto mjesto na predsjedničkim izborima, smatraju njegovi simpatizeri, možda ipak nije za bacanje.

