'Nema pukotina u HDZ-u zbog Istanbulske konvencije'

Predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak da zbog različitih razmišljanja u stranci u vezi s ratifikacijom Istanbulske konvencije "nema nikakvog straha za sudbinu HDZ-a te da ne vidi nikakve pukotine u funkcioniranju stranke".

"Nema nikakvog straha za sudbinu HDZ-a zbog toga što pojedini članovi Predsjedništva u ovom trenutku imaju drugačiji stav od mene, predsjednika Sabora ili nekog drugog člana Predsjedništva koji se zalažu za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Toga se ne bojimo, dapače, dobrodošla je rasprava na razini svih tijela HDZ-a, jer ćemo tako usuglasiti zajedničko stajalište i osnažiti HDZ", kazao je Bačić.

Istaknuo je da je iznimno zadovoljan jučerašnjom sjednicom Predsjedništva. "Otvoreno smo raspravljali o dosezima Istanbulske konvencije i što bi ona eventualno donijela hrvatskom društvu, koliko i na koji se način odnosi na rodnu ideologiju ako ćemo, a vjerujem da hoćemo zajedno s dijelom oporbe, ratificirati tu Konvenciju", poručio je.

Upitan je li u stranci počela pobuna protiv predsjednika Andreja Plenkovića nakon pisma političkog tajnika Davora Stiera u kojem se usprotivio ratifikaciji Konvencije, Bačić je odgovorio da je "HDZ ozbiljna i jaka stranka te da se nikada ne boji unutarstranačke rasprave, jer ona stranku čini demokratičnijom i jačom".

"Na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća svi su slobodno, na najdemokratičniji način raspravljali i izražavali svoje viđenje Istanbulske konvencije. Dogovorili smo određene korake koje ćemo napraviti, među kojima je i današnja sjednica Kluba zastupnika na kojoj ćemo dodatno raspravljati prije nego što Vlada uputi Zakon o ratifikaciji u Sabor. To će biti jedna u nizu rasprava koje ćemo provoditi na razini HDZ-a prije nego što pristupimo raspravi i glasovanju u Saboru", najavio je Bačić.

Nije, međutim, htio reći hoće li zastupnici HDZ moći o Konvenciji glasati po savjesti ili će se inzistirati na stranačkoj stezi, nego je tek rekao da će to otkriti nakon što se provede rasprava na Klubu.

Bačić ne očekuje formiranje frakcija u stranci zbog Istanbulske konvencije.

"To što imamo različite stavove u ovom trenutku o ratifikaciji Istanbulske konvencije, to je daleko od frakcija. To je pluralnost mišljenja unutar HDZ-a, i za mene je to dobro došlo, ne bježim od toga", rekao je.

Potvrdio je da Konvencija u posljednje vrijeme proizvodi određene podjele u društvu kojih nije bilo prije nekoliko godina.

"Vjerujem da ćemo raspravama, obrazloženjima, tumačenjima pojedinih članaka same Konvencije vidjeti da su pojmovi koje Istanbulska konvencija donosi već u velikom dijelu sadržani u hrvatskom zakonodavstvu, počevši od 2008. godine pa do danas. Hrvatsko zakonodavstvo je već implementiralo brojne pojmove i postupanja koja donosi Istanbulska konvenciju", pojasnio je Bačić.

"Ne žurim uvjeriti nekoga da sam ja u pravu, ali vjerujem da ćemo kroz vrijeme naći načina i mogućnosti da se u vrlo velikom dijelu suglasimo oko Konvencije", dodao je.

Bačić je rekao i da Zakon sa sobom donosi i tumačenje koje će obrazložiti Vladino mišljenje oko određenih odredbi koje su izazvale prijepore u društvu.

"Vjerujem da ćemo u tom obrazloženju, ali i izjavi koja će eventualno pratiti Zakon, nadići i premostiti određene razlike", nada se Bačić, koji sumnja da će doći do odgađanja ili odustajanja od ratifikacije, jer je Predsjedništvo donijelo odluku da se krene u taj postupak.