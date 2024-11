Nekada po nalogu Tvrtka Tomičića pljačkao banke, bio osuđen na 14 godina, a sada pretukao i orobio 82-godišnjaka

Nekoliko stotina eura bio je "plijen" kojeg se, kako se sumnja, domogao Zlatko Tepeš (50) nakon što je napao i orobio 82-godišnjaka. Razbojstvo se dogodilo 29. listopada u 17.45 u Ulici Slavka Batušića u Zagrebu. Sumnjiči ga se da je prišao 82-godišnjaku na ulazu u stambenu zgradu, nakon čega ga je fizički napao. Udario ga je šakom u glavu, a nakon što je 82-godišnjak pao na tlo, ukrao mu je novčanik u kojem je bilo nekoliko stotina eura te je pobjegao.

Ozlijeđeni 82-godišnjak je prevezen u KB Sveti duh gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen Tepeš je prijavljen za razbojstvo i pokušaj nanošenja teške ozlijede. Nakon što je ispitan na tužiteljstvu, doveden je pred suca istrage zagrebačkog Županijskog suda, koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Tepeš je stari znanac policije i pravosuđa i do sada je po zatvorima proveo više od 13 godina zbog razbojstva, prijetnji...

U veljači 2010. bio je dio skupine, poznate kao grupa Tvrtka Tomičića, koja je na zagrebačkom Županijskom sudu bila ukupno osuđena na 56 i pol godina zatvora zbog razbojstva. Tomičić je svojevremeno bio poznat kao jedan od optuženika u procesu tzv. zločinačkoj organizaciji, a ubijen je u kavanskom obračunu u srpnju 2008. Prema optužnici, skupina, koje je član bio i Tepeš i koja je uhićena u listopadu 2008,. po Tomčićevom nalogu od 2006. do 2008. pljačkala je banke, benzinske crpke i zlatarnice na području Zagreba, Šibenika i Trogira. Teretili su se da su počinili sedam razbojstva u kojima su odnijeli 5,1 milijun kuna. Bilo ih je optuženo devet, no osuđena su šestorica, dvojica su oslobođena, a u odnosu na jednog je bila donesena odbijajuća presuda. U tom postupku Tepeš je bio osuđen na 14 godina zatvora, a kada je njemu i njegovim kompanjonima izricana nepravomoćna presuda sudac im je poručio "da je dobro što će ih se maknuti s ceste jer su zlo za društvo". Tepeš se teretio da je prilikom jednog od razbojstava pucao u vlasnika zlatarne i ranio ga, a kasnije je identificiran zahvaljujući DNK koji je nađen ispod noktiju ranjenog čovjeka, koji se prethodno s Tepešom naguravao. S obzirom na to da je sada ponovo pritvoren zbog odioznog razbojstva nad 82-godišnjakom, višegodišnji boravak iza rešetaka na njega očito nije utjecao.

VEZANI ČLANCI: