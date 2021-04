Neće biti zajedničkog polaganja vijenaca u Jasenovcu kao prošle godine

Korak učinjen lani, kada je nakon pet godina razjedinjenosti i različitih kolona u Jasenovcu, obljetnica proboja zatvorenika konačno okupila cijeli državni vrh, ove se godine, kako trenutačno stvari stoje, neće ponoviti.

Predsjednik Milanović pozvao je premijera Plenkovića i predsjednika Sabora Jandrokovića da zajednički obilježe obljetnicu proboja zatočenika iz Jasenovca 22. travnja, no odgovor nije dobio, s čime je Pantovčak upoznao i organizatora komemoracije Javnu ustanovu Spomen-područje Jasenovac. To znači da će u četvrtak, ne dođe li do preokreta, predsjednik RH, premijer i predsjednik Sabora na isti dan doći u Jasenovac, ali i da će u različito vrijeme podno spomenika Kameni cvijet položiti vijence u spomen na žrtve.

Kao što će vijenac odvojeno položiti i izaslanstva predstavnika naroda žrtava u kojemu su predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašista Franjo Habulin.

Odvojeno i na Plitvicama

Prije dva tjedna, predsjednik i premijer odvojeno su položili vijence i na Plitvicama u povodu obilježavanja 30. godišnjice pogibije policajca Josipa Jovića iako je predsjednik pozvao premijera da i to učine zajedno. Plenković je tada svoj potez objasnio epidemiološkom situacijom.

Danas pak i ne krije da je razlog zbog kojeg ne želi s Milanovićem položiti vijenac u Jasenovcu osoban, odnosno da je razlog tome sukob koji je između njih dvojice izbio i eskalirao zbog neslaganja u načinu izbora novog predsjednika Vrhovnog suda, što premijer očito ne može zatomiti ni pri pozivu da zajednički odaju počast žrtvama ustaškog logora. Jasno je to iz premijerove izjave da „nema razloga da nešto glumimo“ od ponedjeljka, koju je pojasnio i u Rijeci.

– Spomen-područje Jasenovac je organizator. Pojedina izaslanstva dolazit će u određenim terminima na komemoraciju. Što se tiče zajedničkog polaganja vijenaca, nema glumljenja. Predsjednik Republike i njegov protokol sada pokreću inicijativu da svi zajedno polažemo vijenac. Mi nismo pokrenuli životinjsku farmu u Hrvatskoj, nismo pokrenuli lavinu uvreda. Mi smo i zadnje četiri godine bili u Jasenovcu i to nema veze s narodima žrtava – kazao je premijer.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 22.04.2020., Jasenovac - Obiljezavanje 75. obljetnice proboja posljednjih zatocenika ustaskog logora Jasenovac. Zbog pandemije koronavirusa, proboj zatocenika obiljezen je samo prigodnom ceremonijom polaganja vijenaca u Spomen podrucju Jasenovac kod spomenika "Kameni cvijet", bez svecane komemoracije. Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic, predsjednik RH Zoran Milanovic, predsjednik Sabora Gordan Jandrokovic Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik Savjeta Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac Franjo Habulin kazao nam je da se protokol usuglašava i da bi se trebao znati danas, ali i da bi volio da obilježavanje bude isto kao i prije godinu dana.

Na pitanje očekuje li on to obrat i da se, unatoč svemu, državni vrh i ove godine okupi u Jasenovcu u isto vrijeme, Habulin je kazao da je i lani dogovor da se u Jasenovcu zajedno okupi cijeli državni vrh, nakon pet godina razjedinjenosti, postignut doslovce kasno navečer uoči komemoracije. Iz čega se može iščitati da Habulin još ne odbacuje mogućnost dogovora državnog vrha.

Da izaslanstvo predstavnika naroda žrtava ide zajedno potvrdio nam je jučer predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac, koji nije želio posebno komentirati činjenicu da je premijer odbio poziv predsjednika države da zajednički sudjeluju u komemoraciji. Na pitanje je li mu žao zbog toga s obzirom na to da su lani napokon svi zajedno odali počast, Pupovac je kazao da mu je žao zbog mnogo toga što se događa u hrvatskoj politici, ali da Jasenovac nije povod da se upušta u rasprave o tome.

‘Povrijeđena taština’

Zanimljivu je poruku uputio i pred0sjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus koji je za N1 televiziju na pitanje bi li radije komemorirao s premijerom ili predsjednikom, jučer kazao kako ne bi ni s kim jer komemoracija nije prepucavanje. A na pitanje je li premijer Plenković krivac za „tri kolone“ odnosno činjenicu da će svatko položiti vijenac u svoje vrijeme, odgovorio je potvrdno.

Povjesničar Hrvoje Klasić za to da se ne može postići dogovor o zajedničkom komemoriranju žrtava Jasenovca kaže da je to još jedan primjer nezrelosti hrvatskog društva, pa i hrvatskog premijera koji očito svoje političke ambicije ponovno stavlja ispred tako važnih događaja.

– Kada je trebalo jasno kazati svoj stav o ustaškom pozdravu „za dom spremni“, osnovao je povjerenstvo. Sada mi se čini da opet razmišlja više o svojim političkim ambicijama jer Jasenovac, kao i Vukovar, mora biti mjesto gdje se moraju prevladati dnevnopolitičke razlike. Ne mislim da lokalni izbori imaju veze s takvom odlukom. Ovdje se radi o povrijeđenoj taštini Andreja Plenkovića – uvjeren je Klasić.

Ovaj put uzrok sukob moćnih političara, a ne ideološki prijepori

Pet godina državni je vrh komemorirao žrtve Jasenovca odvojeno, a lani je konačno postignut drukčiji dogovor i zajedno su se na komemoraciji pojavili predsjednik države, premijer i predsjednik Sabora zajedno s predstavnicima žrtava. Bilo je to poprilično pozdravljeno u javnosti.

– Reći ću da mi je drago što smo nakon duljeg vremena, na jedan način i prvi put s obzirom na to što se događalo proteklih godina, došli u ovom sastavu. Tri predstavnika izvršno-predstavničke vlasti, ne sudske, i predstavnici žrtava te antifašisti – kazao je lani u Jasenovcu predsjednik Milanović. U sličnom je tonu bio i premijer: – Dobro je da je današnje obilježavanje okupilo sve ključne dužnosnike državne vlasti Ove godine takve sloge očito neće biti, a povjesničar Klasić kaže kako je zanimljivo što ove godine u odnosu na prošle razlog odvojenih kolona nisu ideološki prijepori već sukob dvojice najmoćnijih političara u državi