Bačića novinari pitali gdje je Milijan Brkić

Vlada ima apsolutno pravo upoznati građane sa svim pogodnostima mirovinske reforme, koja bi trebala pridonijeti povećanju mirovina i sustav učiniti održivim, odgovorio je danas predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić na pritužbe da Vlada nezakonito javnim novcem financira antireferendumske TV spotove.

- Vlada je informativnu kampanju o mirovinskoj reformi započela prije prikupljanja popisa protiv te reforme. To je vrlo važno. Nigdje, pa ni u preporukama Venecijanske komisije, ne navodi se da vlade ne mogu javnim sredstvima, a kojim bi drugim i mogle ako ne javnim, svoje politike predstaviti građanima. Možemo govoriti da bi to bilo suspektno kad bi se to događalo nakon odluke o raspisivanju referenduma, ali to je odluke još jako puno. Prvo je potrebno prikupiti potpise, zatim ide provjera jesu li oni vjerodostojni, ocjena je li to u skladu s Ustavom i tek onda Sabor, ako su ispunjene sve pretpostavke, može donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Nakon toga bi, a do dana održavanje referenduma, bilo suspektno da se javnim novcem financira protureferendumsku kampanju. Podsjetio bih sve, posebno naše kolege iz SDP-a i Mosta, da su pojedini ministri iz Vlade Kukuriku koalicije, kad je bio referendum o braku, u medijima i kroz spotove protivili se tom referendumu. Tada to njima nije smetalo, a ovo što radi naša Vlada apsolutno je druga stvar – objašnjava Bačić. Na komentar kako je bivši SDP-ovac Mirando Mrsić objasnio da tu kampanju tada nije financirala Vlada, nego SDP, Bačić kaže da je o tome detaljnije popričao s bivšim glavnim tajnikom SDP-a Igorom Dragovanom.

- SDP je imao spot koji je sam financirao, ali su ministri davali izjave o tome da se oni protive referendumskom pitanju o ustavnoj definiciji braka. Neka SDP pokaže kako su tim ministrima platili te spotove koji su bili u medijima, pogotovo onima koji nisu bili članovi njihove stranke – tvrdi Bačić koji smatra kako je posve legitimno da Vlada kampanjom utječe na građane, kako u predreferendumskom razdoblju, tako i nakon njega.

- Čak i u vrijeme referendumske faze Vlada i njeni ministri imaju pravo iznositi svoje političke stavove, kojima se protive referendumskoj inicijativi. To nije sporno, dapače. Osim toga, kako to da sindikatima ne smeta da im oporbene stranke, iako su kad su bile na vlasti donosile takva rješenja, sada daju političku i, što je još suspektnije, logističku potporu u provođenju referenduma – tumači Bačić.

Upitan gdje je Milijan Brkić kojeg se vezuje uz SMS aferu, Bačić odgovara kako će biti ovih dana u Saboru i vjerojatno predsjedavati sjednicom.

- Ne mogu komentirati cijelu tu SMS aferu dok institucije ne završe svoj posao. Na temelju saznanja koja sada imam ne mogu donositi konačan sud o bilo čemu. Kao oprezan političar pričekao bih izvješće za to zaduženih tijela – oprezan je Bačić. Ne vidi licemjerje u činjenici da je Božidar Kalmeta promoviran u pomoćnika glavnog tajnika iako mu se sudi, a za Brkića se govori da bi u slučaju optužnice on time nanosio štetu HDZ-u.

- Ne mogu vam odgovarati na hipotetska pitanja što će biti ako bude. Što se tiče Kalmete, nakon što je protiv njega podignuta optužnica nije ga stranka kandidirala za gradonačelnika Zadra ni za saborskog zastupnika. Na taj je način zamrznuo aktivnosti na kojima je bio iznimno uspješan. Prema tome ne možemo govoriti o licemjerju stranke, ona prema svim svojim članovima isto postupa – objašnjava Bačić naglasivši kako presumpcija nevinosti vrijedi za Kalmetu i sve druge.

- Kod svakoga je, čini mi se, presumpcija nevinosti način kako stranka treba reagirati. Politički aspekt ponašanja pojedinog zastupnika je druga stvar, o tome stranka može odlučivati, ali nakon što budemo imali saznanja o eventualnom pravorijeku određenih pravosudnih tijela - kaže Bačić.

Neshvatljivi su mu napisi Nacionala kako je Brkićev kum Blaž Curić dao Franji Vargi nalog da elektronski nadzire ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića.

- Meni je to neshvatljivo, ali ne znam je li to točno, pa ne mogu komentirati – rekao je Bačić, a na pitanje je li zvao Brkića da mu objasni o čemu se tu radi, odgovara pitanjem kako Brkića povezati s time što je gospodin Varga dobio od nekoga nalog da prisluškuje ili prati elektronsku poštu nekog ministra..

Što se tiče neprijavljenih kvadrata kuće ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića u imovinskoj kartici, Bačić kaže da je dovoljno ministrovo objašnjenje tog slučaja.

- Izvan toga ne bih ništa mogao reći. On je pozvao novinare da provjere njegov stambeni prostor, pa vas, evo, i ja pozivam. On kaže da je napravio sve u skladu uputa za popunjavanje imovinske kartice i ja nemam tome što dodati. Ne raspolažem informacijama koliki je doista njegov stambeni prostor – zaključio je Bačić.

Video: Policija pretražuje kuću Franje Varge