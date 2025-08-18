Naši Portali
PO UZORU NA SKANDINAVSKE ZEMLJE

Naši susjedi uvode popularne mjere za umirovljenike: Je li i Hrvatska zrela za ovakav potez?

Autor
Dijana Jurasić
18.08.2025.
u 17:15

Najavljenim mjerama već se vesele mnogi zaposleni Slovenci koji ih planiraju koristiti kad napune 58 godina. Može li se povećati kvaliteta života starijih zaposlenika te smanjiti broj bolovanja i odlasci u prijevremenu mirovinu

Niz je svjetskih velikana koji su u 70-im i 80-im godinama života svijetu ostavili veličanstvena djela ili otkrića, pokazujući da za njih klasična mirovina nikad nije bila opcija. Genijalni Michelangelo je u 70-im godinama svog života postao glavni arhitekt bazilike sv. Petra u Rimu, koncipirajući jedinstven i monumentalan prostor s dominantnom kupolom, koja je dovršena nakon njegove smrti. Prije toga, u dobi kada mnogi i po današnjim standardima odlaze u mirovinu u Sikstinskoj kapeli oslikao je remek-djelo "Posljednji sud". Immanuel Kant je, također, u starijoj dobi napisao velika djela "Kritiku moći rasuđivanja " i "Kritiku praktičnog uma", a "Metafiziku ćudoređa" u 70-im godinama.

Komentara 7

Avatar Medeni
Medeni
17:36 18.08.2025.

Najgore je prošao Robocop. Natjerali su ga da radi i nakon smrti.

ZO
Zorica48
18:46 18.08.2025.

Mi cemo morati raditi do stote ako pizivimo. Nema novaca, previse radnika ima minimalac, i jasno u fond stize nedostatno. A kako stoji sutuacija u drzavi i proracun ce biti sve manji.

MA
MarkoMarkoM
17:58 18.08.2025.

Odlicne mjere! Tako se to radi. Bravo susjedi!

