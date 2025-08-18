Naši susjedi uvode popularne mjere za umirovljenike: Je li i Hrvatska zrela za ovakav potez?

Niz je svjetskih velikana koji su u 70-im i 80-im godinama života svijetu ostavili veličanstvena djela ili otkrića, pokazujući da za njih klasična mirovina nikad nije bila opcija. Genijalni Michelangelo je u 70-im godinama svog života postao glavni arhitekt bazilike sv. Petra u Rimu, koncipirajući jedinstven i monumentalan prostor s dominantnom kupolom, koja je dovršena nakon njegove smrti. Prije toga, u dobi kada mnogi i po današnjim standardima odlaze u mirovinu u Sikstinskoj kapeli oslikao je remek-djelo "Posljednji sud". Immanuel Kant je, također, u starijoj dobi napisao velika djela "Kritiku moći rasuđivanja " i "Kritiku praktičnog uma", a "Metafiziku ćudoređa" u 70-im godinama.