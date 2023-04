Narkokarteli su se infiltrirali u najveće pomorske luke EU

Kroz pomorske luke EU svake godine prođe oko 90 milijuna kontejnera koji prevoze robu široke potrošnje, no od tih 90 milijuna kontejnera detaljno se uspije pregledati samo između dva i 10 posto. Zbog toga su pomorske luke EU, pogotovo one velike koje su i prometna čvorišta kao luke u Antwerpenu, Rotterdamu i Hamburgu postale, uvjetno rečeno, mete raznih dobro organiziranih kriminalnih skupina, uključujući i južnoameričke narkokartele, koji ih koriste za – transport svoje robe. Odnosno tona droge, uglavnom kokaina. Prema podacima Europola, objavljenim u njegovu recentnom izvješću koje se bavi procjenom ugroze europske sigurnosti zbog infiltracije kriminalnih skupina, a pogotovo narkokartela u kritičnu infrastrukturu, što luke jesu, kroz luke u Rotterdamu i Antwerpenu zadnjih je godina prošlo najmanje 200 tona kokaina. I to je vjerojatno tek kap u moru. Ona otkrivena.