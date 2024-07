Napad na Trumpa dodatno podijelio SAD-e: Građanski rat je jedan od najčešćih pojmova na mrežama

Nekoliko minuta nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa "građanski rat" bio je jedan od najpopularnijih pojmova na X-u, odražavajući duboku zabrinutost mnogih Amerikanaca zbog pogoršanja političkog nasilja. I u nedjelju ujutro pojam „građanski rat“ je u trendingu na X-u u Sjedinjenim Američkim Državama uglavnom u konteksu kako je on izbjegnut za nekoliko centimetara, za koliko je metak promašio Donalda Trumpa.

Tako je poznati ameriki glumac James Woods na svom X profilu napisao: "Danas smo bili dva inča od građanskog rata. To nije mogućnost u kojoj uživam, ali je se treba bojati ako demokrati ne prestanu sa svojim apsurdnim podlim Hitlerovim analogijama i njihovim atentatorskim veseljem".

We were two inches away from a civil war today. It is not a prospect I relish, but one that is to be feared if Democrats don’t stop with their absurd vile Hitler analogies and their assassination glee. pic.twitter.com/NYxJllujNC — James Woods (@RealJamesWoods) July 14, 2024

I Jackson Hinkle, utjecajni desničarski komentator je reagirao u sličnom tonu. „Inč udaljeni od potpunog građanskog rata i smrti idućeg predsjednika“

I Naval Ravikant, izvršni direktor, pozanti investitor i suosnivač AngelLista, s više od dva milijuna pratitelja na X-u napisao: "Želite građanski rat ? Jer tako se dobije građanski rat".

Civilni rat je već prije u nekoliko navrata bio u trendingu na bivšem Twitteru, sve u skaldu sa izvješće nestranačke istraživačke tvrtke PRRI iz 2023. koje je pokazalo da se gotovo četvrtina Amerikanaca slaže da će "domoljubi možda morati pribjeći nasilju kako bi spasili našu zemlju". S druge strane u trendingu su prevedeno sa engleskog i izrazi i "promašio je“ , "kako je mogao promašiti“, "one job“ u kontekstu "a, imao je samo jedan posao - zadatak“, ali i "staged“ , tj. "inscenirano“.

Uz već poznate atentate na ranije američke predsjenike – ubojstvo Johna F. Kennedyja u Dallasu 1963. te pokušaj ubojstva Ronalda Reagana u Washingtonu 1981. i zadnjih godina bilo je primjera očitog političkog nasilja nad istaknutim američkim političarima. Godine 2022. muža bivše predsjednice Predstavničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi napao je napadač s čekićem u kući para u San Franciscu. Napadač David DePape , koji je tijekom napada vikao "Gdje je Nancy", osuđen je na 30 godina zatvora.

Iste godine policija je uhitila naoružanog muškarca koji je prijetio Brettu Kavanaughu u blizini kuće konzervativnog suca Vrhovnog suda SAD-a. Policija kaže da je planirao ubiti suca.Trojica muškaraca u Michiganu proglašena su krivima za sudjelovanje u zavjeri za otmicu demokratske guvernerke Gretchen Whitmer . Ali za mnoge, najteži incident političkog nasilja u moderno doba bili su nemiri 6. siječnja 2021., kada su tisuće Trumpovih lojalista upale na američki Kapitol u pokušaju da spriječe Bidena da postane predsjednik nakon što je Trump odbio priznati da je izgubio. Pokušaj atentata na Donalda Trumpa označava zastrašujući novi trenutak za Ameriku, raspirujući strahove od daljnjeg političkog nasilja u sve podijeljenijoj zemlji u kojoj su ekstremni narativi očito potisnuli građanski diskurs.

