BBC o napadu na Trumpa: 'Američka je politika krenula novim, smrtonosnim zaokretom'

Atentat na bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegove kampanje za novi mandat zgrozio je i užasnuo svijet. Trump je zadobio lakšu ozljedu, a jedan posjetitelj skupa kao i atentator su mrtvi. Analizu o tome što se dogodio dao je dopisnik BBC-a Anthony Zurcher. Kiša metaka možda je samo okrznula Donalda Trumpa u Pennsylvaniji u subotu navečer, ali su ubili jednog sudionika skupa i kritično ranila druga dva, navodi Zurcher ističući kako su prodrli kroz ovogodišnju predsjedničku kampanju oštetivši društveno i kulturno tkivo nacije. Ističe kako je iluzija sigurnosti i sigurnosti u američkoj politici – građena desetljećima razbijena.

Trump je zadobio samo manje ozljede, piše BBC, ali dokaz da je bilo blizu pokazuje fotografija Douga Millsa iz New York Timesa na kojoj metak prolazi kroz zrak u blizini glave bivšeg predsjednika. Otkad je Ronalda Reagana ustrijelio John Hinkley Jr 1981., nije se dogodio tako dramatičan čin nasilja usmjeren protiv predsjednika - ili predsjedničkog kandidata.

"Podsjeća na mračnije vrijeme u povijesti SAD-a, prije više od pola stoljeća, kada su dva brata Kennedy – jedan predsjednik, a drugi predsjednički kandidat – ubijeni mecima ubojica. Građanski aktivisti kao što su Medgar Evars, Martin Luther King Jr i Malcom X također su izgubili živote u političkom nasilju. Kao i danas, šezdesete su bile obilježene intenzivnom političkom polarizacijom i disfunkcionalnošću, kada su vatreno oružje i pojedinac koji ga je voljan upotrijebiti mogli promijeniti tijek povijesti", stoji u analizi BBC-ovog dopisnika koji napominje kako je nemoguće predvidjeti kako će napad na Trumpa utjecati na SAD. Već su se u javnosti pojavili pozivi da se smiri retorika te da dođe do nacionalnog jedinstva iz oba tabora.

"U Americi nema mjesta za ovakvu vrstu nasilja. To je bolesno - rekao je. “Ne možemo biti ovakvi. Ne možemo to oprostiti", izjavio je američki predsjednik Joe Biden koji se kasnije čuo i s ozlijeđenim Donaldom Trumpom. Iako u ovom trenutku FBI i tajna služba istražuju ubijenog napadača Thomasa Matthewa Crooksa, pojedini republikanski političari već su krenuli kriviti Demokrate za napad tvrdeći kako je upravo njihova retorika za to odgovorna jer oni tvrde kako bivši predsjednik predstavlja prijetnju za američku demokraciju.

"Središnja premisa Bidenove kampanje je da je predsjednik Donald Trump autoritarni fašist koji se mora zaustaviti pod svaku cijenu", objavio je JD Vance, američki senator iz republikanskih redova JD Vance. "Ta je retorika izravno dovela do pokušaja atentata na predsjednika Trumpa". Chris LaCivita, voditelj Trumpove kampanje, rekao je da "ljevičarski aktivisti, demokratski donatori, pa čak i Joe Biden" moraju odgovarati na glasačkim kutijama u studenom za "odvratne primjedbe". koje su po njegovom mišljenju dovele do subotnjeg napada. BBC dopisnik podsjeća kako se Demokrati mogu usprotiviti takvih stajalištima, no mnogi s ljevice su upravo krivili desničarku retoriku u mjesecima prije nešto je upucana zastupnica američkog Kongresa 2011. godine u Arizoni.

"Nasilje u Pennsylvaniji nedvojbeno će baciti dugu sjenu na republikansku konvenciju koja počinje u ponedjeljak. Sigurnosni protokoli bit će pooštreni, a prosvjedi – i protuprosvjedi – u blizini mjesta mogli bi biti popraćeni novim osjećajem slutnje. U međuvremenu, još jača nacionalna svjetla reflektora obasjat će stranačkog kandidata kada izađe na pozornicu u četvrtak navečer", stoji u BBC-ovoj analizi.

Važan moment u kampanji će biti i fotografija bivšeg predsjednika koji krvav ima podignutu šaku. Republikanska snaga već planira iskoristiti to i staviti muškost i snagu kao središnju temu kampanje, a incident će tome zasigurno dati novu energiju. Isto tako, američka tajna služba također će se suočiti s intenzivnim nadzorom zbog sigurnosti na Trumpovom skupu jer se pojedinac s puškom uspio se približiti glavnom predsjedničkom kandidatu na domet pucanja. Predsjednik Predstavničkog doma Mike Johnson već je najavio kako će tijelo na čijem je čelu provesti potpunu istragu, no te istrage će potrajati.

"Ali za sada je jedno jasno: u godini neistraženih izbornih voda, američka je politika krenula novim, smrtonosnim zaokretom", navodi BBC-ov dopisnik Anthony Zurcher.

