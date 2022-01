Nakon tri i pol godine gradnje počeo tehnički pregled Pelješkog mosta

Danas je počeo tehnički pregled Pelješkog mosta, a koji je, prema informacijama iz Hrvatskih cesta, planiran do 31. siječnja odnosno do ponedjeljka. Iz Cesta nisu ništa više mogli komentirati sve dok ne završi postupak tehničkog pregleda.

Kineski izvođač radova China Road and Bridge Corporation uveden je u posao izgradnje Pelješkog mosta prije tri i pol godine, krajem srpnja 2018. i prema ugovoru se obvezao most izgraditi za tri godine. No taj rok je pomaknut zbog objektivnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronaovirusa. Prema planu Hrvatskih cesta datum od 31. siječnja 2022. je ionako bio službeni rok za završetak gradnje most koji će povezati Hrvatsku.

No činjenica je da tek po završetku tehničkog pregleda i mogućih otklanjanja nedostataka koji bi njime mogli biti utvrđeni moći će se reći da je Pelješki most gotov.

