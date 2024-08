Nakon prekinute sjednice GV-a u Zadru oglasio se Dukić: Užasnut sam, Enio je prevarant

Nakon prekida sjednice zadarskog gradskog vijeća zbog nedostaka kvoruma (oporba ima većinu u vijeću, a HDZ gradonačelnika), reagirao je gradonačelnik Branko Dukić.

- Nema iznenađenja. Vladajuća većina pobjegla je sa današnje sjednice. Kao da su riješili problem, po svom običaju okrenuli svima leđa, pokupili stvari i otišli iz vijećnice. Ali od svoje odluke po zakonu ne mogu pobjeći! U preostalih sedam, osam dana opet će se naći pred zidom vlastite odgovornosti, nad glavom će im i dalje biti presuda Visokog upravnog suda, a iza leđa pritiskati lavina njihovih dugogodišnjih ucjena i laži. Najbrži u bijegu opet je bio Enio koji po tko zna koji put bez srama kaže da ne zna, ne može, a sad više i ne želi pisati amandmane. I naređuje mi da mu ih ja napišem. Dao mi je i smjernice: daj jednima ovoliko, drugima onoliko, to sve pokrij od nekih trećih, a ostatak podijeli četvrtima. Poslije tri i po godine njemu je to normalno. O toj konobi ja govorim. Ružna riječ, ali nema blaže – Enio je prevarant! Jasno je rekao kako sam mu već nalazio izvore za njegove prijedloge. Točno! Samo u ovoj godini je dva puta tražio, dva puta dobio, i oba puta pobjegao. Dosta je prevare!

Inače, ta njegova podjela nagrada kulturnim udrugama, udrugama s područja socijalne skrbi i sportskim klubovima tri je puta manja od onog što mu stoji u ovom prijedlogu proračuna. Znači, on ih svojim prijedlogom ne bi nagrađivao, nego uzimao od onoga što sam im osigurao. Samo treba htjeti proračun pročitati.

>> VIDEO Odlazak Ričarda sa sjednice gradskog vijeća

U čitavom ovom mandatu napravio sam baš sve kako bi građani dobili i ovaj, i dva prethodna proračuna. Uzalud sam pozivao na sastanke i razgovore u cilju zajedničkog dogovora oko proračuna. Čak sam im u početku pisao amandmane po njihovim željama, uvijek svaki od njih prihvatio, izvršio sve što je bilo moguće. Opet sam prihvatio i uvrstio u proračun sve prijedloge Akcije mladih. I opet oni ne glasaju za njih. Hvale se kako su osigurali građanima svega i svačega, ali toga nema dok svojim glasom za proračun to ne potvrde. Do tada, sve je to njihova prevara.

I na kraju današnje utrke prema izlaznim vratima predsjednik Vijeća u bijegu hrabro poručuje – mi možemo naknadno uvrstiti amandmane, možemo što nas je volja. I još se hvali kako je to radio više puta do sada. A ne može jer slijedi tek nastavak 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Zadra. U zakonskom roku od tri radna dana do početka današnje sjednice nisu dostavljeni nikakvi amandmani što znači da je rok istekao i da se amandmani više po zakonu i poslovniku GV ne mogu podnositi. A oni traže da ih ja napišem i dostavim? Ja radim po zakonima RH. Zakon konobe, sile ili ucjene je njihov način.

Nemojte misliti da zbog toga likujem, užasnut sam. Grad i građani, po svemu sudeći, ostaju bez proračuna do polovice idućeg ljeta. Svi znamo što nam to donosi, još više što nam odnosi. Imamo davno spremne javne nabave za vrtiće, škole, groblje, bazen na Višnjiku; imamo davno započete rokove za desetke milijuna eura iz EU i NPOO. A što ćemo s ostvarenim i neplaćenim programima u kulturi, što ćemo sa sportskim klubovima, kako ćemo naći sredstva za grijanje u školama, radne materijale učenicima?

Postojali su trenutci da ovaj saziv Vijeća nestane davno prije zbog potpune nesposobnosti i neznanja većine. Ali ovo i ovakvo vijeće je bila volja građana, a tu volju poštujem iznad svega, pa makar morao trpjeti sve one njihove gadosti. Imam obvezu za kraj demantirati predsjednika Vijeća Marka Vučetića. Kaže on kako građani za tri mjeseca zaborave sve što se dogodilo. Kakva utjeha za građane. Ali nije u pravu, bit će zaboravljen istog trenutka kad se samoraspusti - istakao je gradonačelnik Branko Dukić.