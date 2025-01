Nakon požara u Los Angelesu podivljale i cijene najma: 'Tražili su od nas 30.000 dolara mjesečno'

Pet dana nakon što su razorni požari opustošili Pacific Palisades, Maya Lieberman očajnički želi pronaći mjesto za novi život, ali to joj otežavaju beskrupulozni iznajmljivači koji nabijaju cijene stanova i kuća. "Cijene su podivljale, to je sramotno", rekla je 50-godišnja stilistica za AFP. "Ne mogu naći kamo da odemo", rekla je.

Ogromni požari koji od utorka haraju Los Angelesom uništili su cijele četvrti, pretvarajući dijelove grada u pepeo. Više od 150. 000 ljudi dobilo je naređenje da napuste svoje domove. Požar je uništio Pacific Palisades, luksuznu četvrt u kojoj su živjele slavne osobe poput Billyja Crystala i Kate Beckinsale, koja je - do ovog tjedna - bila jedna od najpoželjnijih za nekretnine u Sjedinjenim Državama.

Budući da je područje sada pod obveznom evakuacijom, čak i oni čiji su domovi preživjeli pakao moraju otići negdje drugdje u doglednoj budućnosti. Čini se da su prihodi ljudi koji su ondje prisiljeni napustiti domove viši od prosjeka doveli u iskušenje one koji vide priliku da zarade na tuđoj bijedi. "Javili smo se na oglas za kuću... koja je bila navedena na 17.000 dolara mjesečno, a oni su nam rekli da ako ne platimo 30.000 dolara, nećemo je dobiti", rekla je Lieberman. "Rekli su mi da imaju ljude spremne ponuditi više i platiti gotovinom. To je potpuno suludo", rekla je.

Mnogo je sličnih priča o očitom nabijanju cijena. "Imam prijatelje koji su rezervirali hotel izvan Los Angelesa, a kada su ondje stigli, tražili su višu cijenu", rekao je TV producent Alex Smith koji je bio prisiljen napustiti svoj dom. Ova praksa izazvala je bijes kalifornijskog državnog odvjetnika Roba Bonte, koji je u subotu upozorio da postoje zakoni protiv toga. "Nabijanje cijena je nezakonito. Nećemo to trpjeti. Držat ćemo vas odgovornima i sudski progoniti", rekao je novinarima, dodajući da bi oni koji budu proglašeni krivima mogli dobiti godinu dana zatvora.

Nakon što se proglasi izvanredno stanje - kao što je za požare izvan kontrole - prodavači ne smiju povećati cijene za više od 10 posto. To se odnosi na male tvrtke kao i na mega tvrtke čiji automatizirani alati koriste ponudu i potražnju za određivanje cijene svega, od hotelskih boravaka do ulaznica za koncerte. "Ako ti algoritmi dovedu do toga da cijene nakon proglašenja izvanrednog stanja budu više nego prije, za više od 10 posto, kršite zakon", rekao je. "Morate smisliti kako prilagoditi svoje cijene u skladu sa zakonom. A ako to znači odstupanje od vašeg algoritma, odstupajte od svojeg algoritma."

Za Briana, umirovljenika koji spava u svojem automobilu otkako je izdana naredba o evakuaciji, kratkoročna pravila koja štite od dizanja cijena gotovo su bespredmetna. Ovaj 69-godišnjak, koji nije želio reći svoje puno ime, već dva desetljeća živi u garsonijeri sa subvencioniranim najmom u Pacific Palisadesu. To je sada nestalo, zajedno s jamstvom da njegova stanarina ne može porasti.

Boji se da njegova mirovina neće biti dovoljna u gradu u kojem su se stanarine udvostručile u zadnjih 10 godina - problem će se vjerojatno pogoršati iznenadnom navalom ljudi kojima je potrebno novo mjesto za život. “Vratio sam se na tržište s desecima tisuća ljudi”, rekao je te dodao: "To ne sluti na dobro".

