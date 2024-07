Najstravičniji masakri i scene koje su potresle Hrvatsku: Ovi ljudi i danas lede krv u žilama

U svjetlu tog događaja prisjetit ćemo se i nekih od najstravičnijih umorstava, masakra u kojima su živote gubili mnogi nedužni ljudi. Bilo ih je, na veliku žalost, podosta, a na spomen mnogih takvih i danas se ledi krv u žilama. Imena Vinka Pintarića, Ivana Dvorskog, Haralda Kopitza, Luke Juretića, Dubravka Žugelja, Tina Šunjerge i mnogih drugih česta su u pregledima groznih umorstava koja su potresala Hrvatsku.

Svakako najpoznatije ime među ubojicama je Vinko Pintarić. Prvi je put ubio u travnju 1973. kada je nakon verbalnog i fizičkog sukoba zbog nekoliko letvi usmrtio susjeda iz Zaboka Vida Želimorskog i hicem u leđa ranio Matu Papištu. Osamnaest dana nakon zločina predao se policiji, a u srpnju iste godine istražni sudac odredio je Pintariću psihijatrijsko vještačenje u bolnici Vrapče. Samo tri mjeseca kasnije, odande je pobjegao te je, sumnjajući da supruga Katica policiji otkriva njegove namjere, odlučio pogubiti upravo nju. To je i učinio 24. listopada 1973. te suprugu ubio hicem iz puške u glavu. Potom je tri mjeseca proveo u bijegu, koji je okončao dobrovoljnom predajom, pa je dogodine, 1974., protiv njega pokrenut sudski postupak zbog dva ubojstva, jednog pokušaja ubojstva i pucanja po kućama. Proglašen je krivim i osuđen na smrt, no kazna mu je zamijenjena kaznom zatvora od 20 godina koju je služio u zatvoru u Staroj Gradiški.

Pintarić je u zatvoru bio izuzetno marljiv i čak se žalio na druge zabušante. Imao je tradicionalni katolički sustav vrijednosti. Mrzio je pedofile i silovatelje, oni su za njega bili na dnu lanca. Kada bi netko nepravedno bio nagrađen, podivljao je. Isto je vrijedilo i za nepravedno kažnjene. Za njih se u zatvoru zauzimao. Kada mu je nakon osam zatvoreničkih godina dozlogrdio život iza rešetaka, sam je sebe dopisao na listu za izlaske pa je 21. veljače 1982. išetao iz zatvora. Njegova „Bonnie“ Barbara Šipek požalila mu se kako joj je susjed Štef Kišur štapom zatukao pile i bacio ga u njezino dvorište. Pintarić mu je presudio metkom u čelo u lipnju 1990. Istoga mjeseca ubio je u Začretskom Proseniku Rudolfa Belinu, ovoga puta zbog paranoje. Vjerovao je da ga je Belina izdao policiji. Posljednji put Vinko Pintarić ubio je Božu Habeka u kolovozu 1990. također zbog svoje paranoje. Nesretni čovjek pitao je Pintarića: "Tražite li koga?", a ovaj mu je presudio hicima iz pištolja.

U jednoj noći glavno je lice s naslovnica crne kronike postao Ivan Dvorski. Stanari nebodera u riječkom kvartu Gornja Vežica nikada neće zaboraviti kako su u noći 12. ožujka 2007. godine bježali od požara koji je plamtio u stanu na 12 katu i prijetio se proširiti na niže katove. Nisu ni slutili da u stanu koji gori beživotno leže tijela njihovih susjeda: oca i sina Vukoše, Benita (75) i Đanija (42) i Đanijeve djevojke Mirjam Švaljek (29). Prije paleža smaknuti su hicima iz kratke devetke, pištolja Makarov. Te je noći u stan Vukošinih upao monstruozni ubojica, 21 godišnji Ivan Dvorski, poznat po nadimku Psiho, mladić od kojeg su u kvartu zazirali i stari i mladi, sa za svoju mladu dob podebljim policijskim dosjeom, koji je niti mjesec dana prije okrutnog ubojstva obitelji Vukoša izašao iz pritvora u kojem je bio zbog ranijeg napada na policajca.

Petnaest mjeseci kasnije, zadnjeg dana lipnja 2008. godine, Psiho je osuđen za trostruko ubojstvo, razbojstvo i palež. Dosuđena mu je kazna zatvora od 101 godinu zatvora, po 30 godina za svako ubojstvo, osam za razbojstvo i tri za izazivanje požara kojim je htio prikriti okrutni zločin, no kako hrvatski zakon ne predviđa zbrajanje pojedinačnih kazni, izrečena mu je najveća moguća kazna od 40 godina zatvora, prva takva na riječkom Županijskom sudu.

Okrutni Austrijanac

Harald Kopitz počinio je jedan od najmonstruoznijih zločina na ovim prostorima u zadnjih nekoliko desetljeća Cilj mu je, rekao je policiji, kao da mu je to nekakvo opravdanje, bio djecu ubiti bezbolno. Vlastitu djecu. Njih troje, blizance, kćer i sina od sedam godina, koji su tek bili krenuli u osnovnu školu i počeli pisati svoje prve zadaće. I njihova četverogodišnjeg brata. Harald Kopitz, 56-godišnji Austrijanac sa zagrebačkom adresom, svoju je zamisao proveo u djelo u subotu oko dva sata i time počinio jedan od najmonstruoznijih zločina na ovim prostorima u posljednjih nekoliko desetljeća.

Ne sluteći da bi se išta moglo dogoditi, bivša mu je supruga u petak ostavila djecu za vikend, kako je to i inače običavala činiti, te se potom zaputila na poslovni put prema Dubrovniku. Večer koja je poslužila kao uvertira u tu noć strave ni po čemu nije odskakala od mnogih prijašnjih. Harald se u svom luksuznom stanu na zagrebačkim Mlinovima u elitnoj podsljemenskoj zoni igrao s djecom, skuhao im večeru te ih potom nakon još malo igranja spremio na spavanje. Igra se oduljila, bila je već gotovo ponoć kad su legli i zaspali. Bio je to san iz kojeg se nikada nisu probudili.

50 godina robije

Luka Juretić 2021. za ubojstvo Vicenca Uvodića dobio je 35 godina zatvora, a za pokušaj ubojstva Senke Uvodić 23 godine, a na kraju je izrečena jedinstvena kazna od 50 godina zatvora. Juretiću je kasnije kazna smanjena s 50 na 40.. To je bio prvi slučaj da je u Hrvatskoj dosuđena maksimalna zatvorska kazna predviđena zakonom

Pokucao je na vrata svojih susjeda i zamolio brašno za palačinke. Vrata je otvorila Senka Uvodić koju je iznenada počeo udarati čekićem i batom za meso. Nakon što ju je oborio na pod, napao je njezina supruga Vicenca udarajući ga u glavu i ubovši ga nožem u područje abdomena. Ozljede su za njega bile fatalne. Luka Juretić, tada 26-godišnjak, ukrao je ručni sat, nešto zlatnog nakita i kovanice. Pobjegao je ne provjerivši je li Senka Uvodić živa. Uspjela je nekako dopuzati do susjede i rekla ime počinitelja. Preminula je dva mjeseca kasnije.

Dubravko Žugelj osuđen je na 40 godina jer je tijekom pljačke poslovnice Fine u središtu Zagreba u rujnu 2005. godine strojnicom ubio dvojicu zaštitara tvrtke Sokol Marić Security, Dragu Renara i Stipu Mušana te ukrao oko dva milijuna kuna. Trag njegovog DNK s kape pronađene u automobilu zapaljenom nakon razbojničkog pohoda bio je važan dokaz na suđenju, kao i iskazi svjedoka.

Među osuđenima na 40 godina zatvora je i Milan Mitrović koji je u listopadu 2016. nožem iz koristoljublja ubio Marinka Tomića (49), a potom i Luku Ćosića (80) u njihovim obiteljskim kućama. Ukrao im je novac, mobitel i bankovnu karticu.

Dva horora u Splitu

U ožujku 2017. tada 20-godišnji Tin Šunjerga ustrijelio je svoje roditelje Silvanu i Marina. – Nedvojbeno je dokazano da je Tin Šunjerga ubio majku i oca. Tijekom postupka elementi bezrezervne osvete dokazani su postojanjem plana i hladnokrvnošću prilikom ubojstava. Motivi su nemjerljivi životima. Zabrane je doživljavao kao oduzimanje slobode, mrzio ih je i zbog toga se bezrezervno osvetio. Doživio je kao maltretiranje to što su mu prigovarali zbog loših ocjena i drogiranja. Podmuklo je počinio ubojstva. Sjeo je iza majke govoreći da mu prijatelj prvi mora izaći iz auta, što mu je majka povjerovala, a on je repetirao pištolj i ubio je. I otac je s povjerenjem razgovarao sa sinom ne sumnjajući ništa, a on je gledao oca i ubio ga u svom pohodu. Ubrojiv. Postupao je s maksimalnim stupnjem krivnje, s izravnom namjerom, iz podmukle osvete – navela je u obrazloženju sutkinja. Nakon počinjenja kaznenog djela dogovarao se s prijateljem, pucao je iz pištolja, drogirao se i zabavljao, a nakon toga vozio do Zagreba i natrag. Pokušao je prikriti zločin, uzeo je mobitele roditelja, bacio ih i razbio. – Zbog dva djela koja su kriminalnog karaktera odraslih osoba ne treba mu se suditi kao maloljetniku. Jedina je opravdana kazna 40 godina – rekla je sutkinja.