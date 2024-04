Nađi objavio: Ne znam jel nas namjerno kradu. Prvo Peđa, a sada je i Most 'posudio' naš slogan

U samo mjesec dana stranku Fokus dva puta su orobili za slogan, objavio je Davor Nađi, čelnik stranke Fokus, koji tvrdi da je stranka Most preuzela poruku Fokusa i postavila je na svoj plakat Marije Selak Raspudić u predizbornoj kampanji. O svemu se Nađi oglasio na Facebooku, i to vezano uz slogan - ''Glas razuma''.

- Ljudi, birajte originale, a ne kopije! Ne znam jel nas namjerno kradu ili samo malo sporije kopčaju… Već mi postaje smiješno koliko nas druge stranke kopiraju i/ili kradu. Najnoviji primjeri su Peđa Grbin i Most. Peđa Grbin je okupljanju lijeve oporbe (prije nego je Milanović ušao u priču) dao slogan „Za bolju Hrvatsku“ što ne bi bilo sporno da mi nismo taj slogan objavili 3 mjeseca ranije. Sada vidimo i Most je „posudio“ naš novi slogan - „Glas razuma“ - objavio je.

Nađi tvrdi i kako su on i njegove kolege u lokalnim upravama prvi ukidali prirez, nakon čega su krenule s tim potezima i druge stranke. U ovom slučaju, napisao je Nađi, ''HDZ pet godina kasnije''.

- Prvi smo bili protiv zakona o obnovi, pa su se kasnije i svi drugi pobunili, iako se prvo šutjeli ili za njega glasali. Poslije se taj zakon morao mijenjati još 5 puta! Kasnije su se neki naši prijedlozi ugradili u zakon, poput samoobnove, a mnoge naše najave obistinile (hint: kriminal u ministarstvu kulture prilikom obnove). Četiri godine kasnije, obnova još nije ni blizu gotova. Prvi smo zagovarali još 2021. godine i izgradnju energane na otpad u Zagrebu, a sada to najavljuje cijeli niz stranaka. Prvi smo uveli i „besplatni“ unutargradski autobusni prijevoz. Pa su i to drugi krenuli pratiti. Prvi smo uveli i transparenost u gradska poduzeća. To još čekamo da nas drugi kopiraju - napisao je.

- Uglavnom, shvatili ste… Zašto da birate stranke koje će s odgodom kopirati ono što mi radimo odmah? Izaberite jednostavno original, a ne kopije. Izaberite Fokus!" - poručio je Nađi svojim pratiteljima.

