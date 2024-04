Plenković o Milanoviću: Imamo anomalije kojih se moramo riješiti. Butković i pjevanje? On voli klapske pjesme

Danas se u Gastro Globusu u Zagrebu obilježava Svjetski dan Roma, a svoj posjet najavio je i premijer Andrej Plenković. Uoči same svečanosti, Plenković je dao izjave za medije. Na samom početku osvrnuo se na ulaganja Vlade u sport u Hrvatskoj, a potom je komentirao Zorana Milanovića koji je poručio kako ''nije moguće da se dosad nije podignula optužnica u slučaju Banožića''.

- Neka se on bavi svojom prijateljicom Lovrić Merzel i nek odgovori na pitanja Butkovića. On je ne samo predvodnik kršenja Ustava nego i ustavnog poretka. Ne samo da je nanio štetu gospodarstvu izborima u srijedu, HEP je izračunao, nego se mora i zapitati što je s djecom koja ne idu u školu taj dan, pacijentima... To je štetočinsko ponašanje, a s druge strane mu je Ustavni sud uputio poruku da krši Ustav, Matica Hrvatska, stručnjaci... - poručio je.

Kazao je i kako svi koji ga podržavaju krše Ustav.

- Njegovim jatacima će građani poručiti 17. travnja da će još 4 godine ostati u oporbi, a njega će uputiti na put političke irelevantnosti. Ljudi vani se pitaju što je ovo, nećemo dopustiti da nenormalno ponašanje postane normalno. Pravi život nije zezancija, i to ljudi vide - komentirao je pa odgovorio i na prozivke po pitanju ministra Olega Butkovića.

- To je taj model borbe protiv korupcije. Mi se borimo da su tijela neovisna i zakonita, od Uskoka do policije, i nema naloga. Ovo što čujemo od njega su nalozi. To su diktatorske manire koji negiraju sve demokratske postulate i de facto su prijeteće. Možemo doći do zaključka da je takav bio kad je bio premijer - kaže.

Plenković je komentirao i kako ''Oleg jako voli pjevati klapske pjesme'', govoreći o snimci koja je objavljena na kojoj ministar Butković pjeva s policijom.

- Idemo za tim da sport bude jedna plemenita aktivnost. Timski duh, fair play... Kad imate ovakvo ponašanje predsjednika koje je grubo vrijeđanje, i političara i novinara, to je strašno. Sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost zadnji je bio 2021. Nakon tog sastanka na kojem je toliko ponizio Hranja, nije mu dao govoriti, bilo je neugodno za gledati, mi smo konstatirali da nemamo što raditi s tim čovjekom u istoj sobi - komentirao je, dodajući kako se takve stvari u javnosti ''ne vide i ne znaju''.

- Imamo anomaliju u društvu i tih se anomalija moramo riješiti demokratskim putem na ovim izborima. Ovaj obično zapikira nekoga, bilo Banožić ili Butković, a onda kaže da su drugi dobri, ali da sam problem ja. Ljudi su svjesni tog primitivizma i jednog izravnog govora mržnje. Zato i imate odjeke na mladima. To je nešto čega se moramo riješiti - kaže.

Je li zabrinut zbog HRT-ovog rejtinga stranaka prema kojima HDZ i partneri gube mandate u odnosu na prošle izbore, Plenković je poručio kako nije.

- Ta ista agencija je još 2020. rekla da će Bernardić biti premijer. Jedina anketa su izbori. Kad idete osam godina kao prvi čovjek vlade na teren non stop, osjetili bismo to, a to ankete ne mogu uloviti - kazao je.