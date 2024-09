'Nadam se da će te pronaći rak': Stanovnici napuštaju englesko selo zbog anonimnih pisama mržnje

Anonimna pisma pretvorila su Shiptonthorpe u "selo otrova" govore stanovnici malog engleskog mjesta. Osobe koje su protekle dvije godine dobivale vulgarnu poštu osjećaju se terorizirano, a za pisma kažu da su "osobna, opscena i ciljana". Policija je provela istragu nakon pojedinih prijava, no misterij nije razriješen.

Slučaj podsjeća na skandal u Littlehamptonu u proljeće 1920. koji je poslužio kao inspiracija za dramediju Wicked Little Letters, no stanovnicima Shiptonthorpea situacija nije ni najmanje smiješna. Neki mještani za BBC su progovorili o svom iskustvu, a među njima je "Sophie" koja je prvo pismo dobila u prosincu 2022. godine nakon što se kandidirala za lokalnu vijećnicu.

"Bilo je podlo i odurno, poderala sam ga. Ne razumijem odakle je došlo i zašto sam ga dobila" rekla je o pismu koje je optužuje da je "laka žena". "Pisalo je da ja u politici mogu nešto postići samo ako muškarcima ponudim neizrecive stvari" požalila se. Policija je potvrdila da je zaprimila njenu žalbu. Proveli su ispitivanja i pregledali CCTV snimke, no s obzirom na to da je Sophie poderala pismo, istraga nije došla daleko. Od tada je zaprimila još tri pisma koja je također prijavila policiji.

I njen partner Sam bio je meta pisama koja su ga pozivala da "bude iskren" sa sobom. Jedno od pisama upozorava ga da Sophie vara, a potpisano je "Od dragog, brižnog prijatelja". I on se požalio policiji, no s obzirom na to da pisma nisu bila agresivna, utvrđeno je da nije počinjen kazneni prekršaj.

POVEZANI ČLANCI:

Iako sam nije dobio nijedno pismo, Jason je za BBC kazao da je šteta očita u cijelom selu od 500-tinjak stanovnika. "Ovo je divno selo s predivnim ljudima, ali netko nam je donio otrov" opisao je. "Nadam se da će te pronaći rak" pisalo je u pismu koje je stiglo jednom od stanovnika. Neki su čak napustili Shiptonthorpe zbog ove situacije. "Ljudi dođu zbog mirne, spokojne zajednice, a sada jedna ili dvije zlobne osobe to uništavaju. Po meni, ovo je zločin iz mržnje" poručio je Jason.

GALERIJA Možete li odgonetnuti gdje se nalazimo ako imena hrvatskih mjesta prevedemo na engleski?