Na završnom skupu u Vukovaru Škori došao pružiti podršku i jedan HDZ-ovac

Predsjednički kandidat Miroslav Škoro u srijedu je na završnom skupu u Vukovaru ocijenio da je jučerašnje sučeljavanje bila loše režirana predstava u korist jedne kandidatkinje, "prijevara kojom su pokušali u zadnjem trenutku spasiti ono što se spasiti ne može" i kako on u tom cirkusu nije htio sudjelovati.

Škoro je u prepunoj dvorani u Ružičkine kuće rekao da je spreman u predizbornoj bitki i poginuti ako treba, da će biti onako kako narod hoće i pozvao Vukovarce i građane Hrvatske da ustanu 22. prosinca i izaberu promjene.

"Mi možemo sve. Narod u ovoj zemlji može sve", poručio je ocijenivši kako će Hrvatska 22. prosinca glasovati za promjenu i novi život, za bolji život i vraćanje Hrvatske narodu.

Škoro je rekao da je jučer na HTV- bilo "navodno" sučeljavanja predsjedničkih kandidata. To sučeljavanje je potvrdilo, kako je kazao, njegovu teoriju da Hrvatskom vlada političko-medijsko-obavještajni teror.

"To je bila loše režirana predstava HRT-a u korist samo jedne kandidatkinje. To je bila još jedna prijevara kojom su pokušali u zadnjem trenutku spasiti ono što se spasiti ne može. To je bio cirkus i ja u tom cirkusu nisam htio sudjelovati", poručio je.

Rekao je i kako je politka toliko ozbiljan posao da se njome ne bi trebali baviti hrvatski političari. Po njegovim riječima, hrvatski narod mora krenuti dalje ocijenivši kako je politički trenutak takav da se više ne vidi razlika između HDZ-a i SDP-a.

"Odgovorno tvrdim da je jedini način da SDP dođe na vlast pobjeda Zorana Milanovića na ovim izborima. Onda će Zoran Milanović, koji želi biti najbolji prijatelj Andreja Plenkovića na godinu s njim stvoriti veliku koaliciju koju nikada više nećemo moći maknuti. Zato je sad ili nikad", rekao je Miroslav Škoro.

Sa Škorom i Stevo Culej (HDZ)

Ocijenio je da kampanja gotova, a on je pobjednik. "Sve je na našoj strani i istina je na našoj strani. Poručujem svima da prestanu vrijeđati mene, moju obitelj i moj narod. Narod je odluku donio. Mi ćemo 22. prosinca imati novog predsjednika, zaustavit ćemo dvadeset godina činovnika koji su megafoni Bruxellessa i koji ne štite hrvatske interese i hrvatski suverenitet, nego smo svoje interese, svoje fotelje i karijere", rekao je često prekidan ovacijama simpatizera među kojima je bio i saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej.

U izjavi novinarima Stevo Culej je potvrdio kako će glas na izborima dati Miroslavu Škoru te kako se ne boji da bi se zbog toga mogao naći pod stranačkim sankcijama.

Na pitanje novinara je li o svojem dolasku na predizborni skup Miroslava Škore obavijestio predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića rekao kako on nikoga ne obavještava o svojim potezima.