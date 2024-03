Na suđenju Mamićima svjedočit će danas Mihael Mikić i Boško Balaban

Suđenje braći Zdravku i Zoranu Mamiću i ostalima za izvlačenje novca iz Dinama nastavlja se danas i sutra na Županijskom sudu u Osijeku. Nastavlja se ispitivanje svjedoka, a prvi dan trebali bi biti ispitani, među ostalima, i poznati bivši Dinamovi igrači Boško Balaban i Mihael Mikić. Na klupu za svjedoke sjest će još Pero Lozica te Mario Jurić. U utorak se na klupi za svjedoke očekuju Kristijan Polovanec i Ante Tomić.

Na popisu svjedoka više je od 180 imena, i to samo onih koje je USKOK predložio. U drugom suđenju za izvlačenje novca iz Dinama, i to u sklopu zločinačkog udruženja, bilo je sedam optuženika, no dvojica su već priznala krivnju i navodila se. Riječ je o Nikkyju Arthuru Vuksanu i Igoru Kroti, koji su dobili uvjetne kazne. Postupak se nastavlja protiv Zorana, Zdravka i Marija Mamića, Damira Vrbanovića i Sandra Stipančića.

VIDEO Dinamo-Rijeka: Prva korografija BBB-a