Članu uprave Dinama koji je omalovažavao novog sportskog direktora bit će pokazana izlazna vrata

KRITIZIRAO RASPORED

Trener Šibenika je ljut: 'Za Uskrs ćemo se dobro nažderati pa igrati utakmicu? Kome to odgovara'

"Očito da prema ljudima koji sastavljaju raspored to tako mora biti. Ljute me takve stvari, ali O.K. Mi ćemo se spremiti i za utorak. Manje ćemo papati za ručak na Uskrs, manje ćemo se družiti s obiteljima", rekao je Mario Carević