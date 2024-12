Naša pjevačica o vjeri: 'Da ljudi znaju koliko sam duša zaboljela, ne bi čudno bilo što toliko se grčevito držim Kristu za stopala'

Pjevačica i radijska voditeljica Nika Antolos na Instagramu je podijelila neke slike te napisala podugačak status u kojem je bilo riječi o vjeri. Nika često ističe kako joj je vjera važna u životu. Ovaj put je poručila kako vjernici griješe.

"Da ljudi znaju,

kakav ja sam mali gangster,

znali bi zašto toliko molim..

Da ljudi znaju koliko sam duša zaboljela,

što svjesno što nesvjesno,

ne bi čudno bilo što toliko se grčevito

držim Kristu za stopala..

Da znaju kako i dalje imam problem prešutjeti odgovor na bezobrazluk,

da i dalje obučem prekratku haljinu,

dignem u zrak rijeci iz podruma

za one sto loše voze..

Da.

Vjernici griješe.

Stalno.

Trudimo se i padamo..

Opalimo čelom o pod,

pa skrušeno molimo za oprost..

Poletimo u prisustvu Duha Svetog,

pa glupim potezima svojim

opet brišemo zemlju s čela..

A On voli…

Uporno ljubi nas…

Zato samo Njega gledate,

svaki grešan čovjek sto u Krista vjeruje,

samo dokaz je Njegove neizmjerne ljubavi..

Naša srca su prljava,

a tiho počivaju u rukama Njegovim..

Nek samo Isus bude vam primjer,

mi vam drugi ovdje" napisala je Nika ispod objave.

Pjevačica grupe Feminnem u rujnu je na društvenoj mreži Instagram progovorila o vrlo neugodnoj situaciji koja se dogodila na dječjem igralištu. "Jučer na dječjem igralištu migrant (da, migrant, kome god smetalo) slikao je djecu uključujući i moje dijete. Na sreću, tata jednog djeteta uočio ga je, uzeo mu mobitel i izbrisao sve slike, uz rečenicu: 'Vidimo li te još jednom, nećeš ovako dobro proći.' Rekla sam to nježnije nego on, naravno. Vjerujte mi, Bogu hvala da nisam bila, jer ne bi odšetao na svojim nogama", napisala je potresena Nika ovim neugodnim iskustvom.

Potom je uputila i poruku. "Ako vi nećete nadzirati tko nam dolazi u zemlju, ako vi nećete štititi našu djecu – mi ćemo. A kako ćemo to činiti, to se samo nas tiče. Kad ste zadnji put prošetali Tomislavcem? Toliko. Prešućuju se sve neugodne situacije s migrantima, jer ne vole da to izlazi u javnost. Neće ići. Moramo li mi svojoj djeci od 10 i manje godina kupovati paprene sprejeve ili će država napokon krenuti štititi najmanje više nego njih?? Ne smijemo dozvoliti da obzir pojede djetinjstvo i nevinost. Dosta. Dao im Bog mira, nama također!" poručila je pjevačica.

Podsjetimo, Niki Antolos prije petnaest godina dijagnosticirana je multipla skleroza, a zbog toga nije mogla hodati i bila je slijepa na jedno oko. Glazbenica je istaknula kako se danas smatra izliječenom, a najviše što joj je pomoglo, kako kaže, bila je vjera u Boga.

– Vjera mi je baza. Ja sam se cijelo vrijeme molila Bogu da to izdržim najbolje što mogu, onda sam se molila i da me uzme jer sam čovjek, i onda kad je bilo strašno, ne možeš disati, hodati, ne vidiš smisao postojanja, i još te cijelo to vrijeme dijete gleda... Bio je to jedan strašan period. Tu se puno svega promijenilo i gospodin je oduvijek bio sa mnom, ja sam zapravo samo to trebala osvijestiti, tako da, bolest mi je u tome pomogla – istaknula je jednom prilikom.

VIDEO Svi su zabrinuti za slavnu pjevačicu: 'Izgleda premršavo, njoj treba pomoć'