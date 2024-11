Tko će dobiti posao? HNB traži tvrtku za reciklažu ili spaljivanje 300 milijuna novčanica kune, evo koliko plaćaju

Na reciklaži ili spaljeni. Tako će završiti "jelačići", "mažuranići", "radići", nekoć svima omiljeni "starčevići", a onda i ostali hrvatski velikani nekadašnje naše kune. Većina njih do sredine 2027., a dio vjerojatno i poslije, budući da je dio Hrvata novčanice donedavne valute odlučio ne zamijeniti za eure, sudeći barem prema podatku Hrvatske narodne banke koji kaže da se na dan 25. listopada u optjecaju još uvijek nalazilo oko 75 milijuna komada novčanica kune. I 2,18 milijardi komada kovanica, ali do toga ćemo doći nešto kasnije.

HNB traži tvrtku

U ovom trenutku HNB traži tvrtku kojoj će platiti 120 tisuća eura (bez PDV-a) za odvoz i oporabu 300 tisuća kilograma izrezanih novčanica, i to u razdoblju od dvije godine, a što će točno firma koja posao dobije morati raditi, pitali smo onoga tko je natječaj raspisao. – Hrvatska narodna banka pokrenula je postupak javne nabave usluga odvoza i oporabe izrezanih novčanica. Predmet nabave obuhvaća uslugu odvoza i oporabe izrezanih novčanica s dvije lokacije Hrvatske narodne banke, a oporaba izrezanih novčanica treba se obaviti ekološkim postupcima oporabe i to recikliranjem ili energetskom oporabom (spaljivanjem s oporabom topline proizvedene izgaranjem), sukladno članku 6. stavku 1. točkama 3. i 4. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/2021., 142/2023.) – kažu nam u HNB-u pa pojašnjavaju i da je predviđena, odnosno okvirna količina izrezanih novčanica na godišnjoj razini 150 tisuća kilograma, odnosno 300 tisuća kilograma na dvogodišnjoj razini, na koliko će se zaključiti ugovor.

A kako u rukama nikad nismo držali ni kilogram, a kamoli 300 tisuća kilograma kune, pitamo i koliko je točno novčanica u jednoj kili kune. – Približan ekvivalent jednom kilogramu izrezanih novčanica je tisuću komada novčanica, odnosno godišnje bi se trebalo zbrinuti oko 150 milijuna komada izrezanih novčanica – kažu nam u HNB-u. A objašnjavaju nam i gdje se kune režu.

– Od uvođenja eura Hrvatska narodna banka u svom svakodnevnom radu, na svojim sustavima za obradu novčanica, obrađuje dvije valute: kunu, koja se povlači iz optjecaja, te euro, koji je zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj. Zaključno na dan 25. listopada 2024. ukupno je bilo prikupljeno oko 470 milijuna komada novčanica kune te 817 milijuna komada kovanica kune. Također, na isti se dan u optjecaju još uvijek nalazilo oko 75 milijuna komada novčanica kune i 2,18 milijardi komada kovanica kune. Da podsjetimo, nakon povlačenja kovanica kune povučene se kovanice čuvaju u vojarni Croatia do proteka roka zamjene od tri godine te će se nakon toga prodati kao sekundarna sirovina. Za razliku od kovanica kune, novčanice kune pohranjuju se u trezorima Hrvatske narodne banke te se obrađuju na sustavima za obradu novčanica, gdje se provjerava njihova autentičnost te, ako su autentične, automatski se uništavaju, uz evidentiranje svakog izrezanog primjerka – da će kovanice u Croatiji biti do 2026. prije nego što postanu "sekundarna sirovina", a da će se otprilike u istom razdoblju novčanice kune reciklirati ili spaliti, pojašnjavaju nam u HNB-u.

Kažu nam da njihovi sustavi za obradu novčanica mogu obrađivati novčanice i kune i eura, ali su tijekom 2023. i 2024. dominantno obrađivali povučene novčanice kune. – Ovisno o kvaliteti samih novčanica koje se obrađuju, u jednoj smjeni i na jednom sustavu dnevno se uništi između 350 i 500 tisuća komada novčanica. Tako je na tim sustavima u 2023. bilo obrađeno i uništeno oko 88 milijuna komada novčanica kune, a do 31. listopada 2024. oko 101 milijun komada novčanica kune.

– Zbog dovoljne količine prikladnih novčanica eura one se do sada nisu uništavale. Prema postojećim obradnim kapacitetima Hrvatske narodne banke, očekuje se kako će u 2025. biti uništeno oko 140 milijuna komada novčanica kune i eura te 2026. oko 170 milijuna komada novčanica obje valute. Sve do sada prikupljene novčanice kune trebale bi biti uništene do sredine 2027., nakon čega će se na sustavima za obradu novčanica dominantno obrađivati i u slučaju neprikladnosti uništavati novčanice eura – objašnjavaju u HNB-u. Podsjetit ćemo još, iako vjerujemo da se većina tog dana dobro sjeća, Hrvatska je euro kao valutu uvela s 1. siječnja 2023. godine.

Još se mogu zamijeniti

Dva tjedna nakon toga trajalo je "razdoblje dvojnog optjecaja", kad je plaćanje u trgovinama te ostalim mjestima bilo moguće i kunom i eurom. Sama zamjena kuna u euro mogla se obaviti u poslovnicama banaka, u Fini i Hrvatskoj pošti tijekom cijele 2023. godine, a oni koji i dalje imaju kune i rado bi umjesto njih uzeli eure, to još uvijek mogu u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade. Novčanice mogu doći zamijeniti kad god, vremenskog ograničenja nema, dok kovanice mogu zamijeniti do 2026. godine. Tečaj je, kao što je bio i prije, jedan euro za 7,5345 kuna. Sjetit će se bez problema mnogi i da je od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. trajalo dvojno iskazivanje cijena "kako ne bi došlo do njihova neopravdanog podizanja". Je li se to i postiglo, zaključiti može svatko sam.

